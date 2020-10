Životna drama velikog košarkaša: Igrao je na terenima u BiH, sada se bori za život

Neman šta pametno napisati,borili smo se kad smo dica bili pa ćemo se i sada boriti do kraja.Oprostite ako Vam ne mogu svima odgovoriti ali @dragopasalic33 se bori kao zmaj i bolje je! @dinklateska i ja smo 24/7 sa njim i Hvala Bogu da nam ga je vratija.Puno Vam hvala na podršci,molitvama i željama❤️🙏🏻❤️!

A post shared by Krešimir Lončar (@kreso_loncar) on Sep 30, 2020 at 6:51am PDT