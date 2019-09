Zidan uznemiren zbog situacije u klubu

Trener Real Madrida Zinedin Zidan uznemiren je zbog situacije sa povredama sa kojom je suočen u "kraljevskom" klubu.

Posljednji igrač koji se povrijedio je mladi Ferlan Mendi, pa neće moći da bude deo ekipe protiv Osasune i Atletiko Madrida.

Marselo je trenutno van terena, a do sada su se još povrijeđivali Eden Azar, Brahim Dijas i Toni Kros.

"Reći ću vam opet isto. To mi dosta smeta jer ne želim da imam povređene igrače, ali to je deo fudbala. Mi se brinemo o njima i imamo dobro osoblje u klubu, ali to nekada nije dovoljno i sa time moramo da se pomirimo. Nadam se da nam povrede neće napraviti veći problem", istakao je Zidan u razgovoru za Marku.

On je naveo da igrači imaju malo vremena za odmor.

"Igrači se nikada ne odmaraju. Igraju za reprezentaciju, onda dođu ovde odigraju za klub i opet igraju za reprezentaciju. Da, to me nervira, ali me ne brine. Mi smo veoma naporno radili u predsezoni i nismo jedini tim sa problemima", istakao je Zidan.

Real dočekuje Osasunu u srijedu od 21.00 u šestom kolu LaLige, a moguće je da će Zidanov tim biti oslabljen i za Luku Modrića i Marka Asensija.

Takođe, priliku bi mogao da dobije srpski reprezentativac Luka Јović, koji na prethodnom meču, za vikend, nije odigrao ni minut.