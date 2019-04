Zidan: Nemoguće je zamijeniti Ronalda

Trener Real Madrida Zinedin Zidan vjeruje da ne postoji igrač koji bi mogao da nadomjesti nedostatak Kristijana Ronalda u ekipi sa Santjago Bernabeua.

Portugalac je prošlog ljeta napustio Madrid i prešao u Јuventus u transferu vrijednom 100 miliona evra.

"Nemoguće je zamijeniti Ronalda, bez obzira na to koga potpišete. On je napustio klub, možete da dovedete kvalitetne igrače, ali oni neće postići ono što je on uradio za klub... To je fudbal", rekao je Zidan.

Potom je govorio o svom zemljaku, Karimu Benzemi.

"On može da igra pored svakoga, on ujedinjuje dobre igrače i čini ih boljima. Ipak, on nije tipična "devetka". On može da poveže igru, da postigne pogodak i da pomogne drugima", istakao je Zidan.