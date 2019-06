Ženski fudbalski klub Banjaluka organizovao donatorsko veče

Ženski fudbalski klub Banjaluka po sedmi put organizovao je donatorsko veče sa cilujem prikupljanja sredstava za funkcionisanje kluba.

Banjalučanke nisu uspjele da ove sezone zadrže premijerligaški status, a tome su kažu u klubu kumovale povrede. Ipak, poručuju da neće odustati i nadaju se da će se kroz takmičenje u Prvoj ligi Srpske vrlo brzo vratiti u elitu.

“Kao što znate mi ćemo napraviti godinu dana pauze u Premijer ligi. Razlog zašto je to tako je što nam je nastala smjena generacija i ostale su nam djevojke koje su tek stekle životne i fudbalske uslove, preko 16 godina, da igraju surovu Premijer ligu. Jendostavno zbog povreda nisu mogle da iznesu taj teret i ja im ne zamjerim. U jednu ruku mislim da je to i dobro, godina dana pauze da one statsaju i sazriju i životno i u igračkom smislu i da se u idućoj sezoni vratimo jači i zauzmemo mjesto koje nam pripada”, izjavio je predsjednik kluba Zoran Aleksić.

Izlazak iz Premijer lige, odnosno tajm-aut, kaže Aleksić, ne znači da se klub gasi.

“Baš zbog toga i zbog mnogih skeptika smo ovo donatorsko veče organizovali na kraju sezone, da im kažemo da će klub funkcionisati i da će iduće godine, ako Bog da, biti osmo donatorsko veče kluba, da ova djeca kojih ima skoro 80, da one igraju fudbal i žive svoj san”, dodao je Aleksić.

Upravo pionirska i kadetska selekcija su ponos i budućnost kluba, a u ŽFK Banjaluka vjeruju da će i drugi imati sluha i pomoći im u njihovoj misiji, a to je prije svega da se djeca bave sportom.

Igračice su uvjerene da će se vrlo brzo vratiti u elitni rang takmičenja.

“Prva liga Republike Srpske jeste na nižem nivou od Premiejr lige BiH, ali bez obzra na to, ja sam uvjerena da ćemo se uz naš trud i zalaganja vrlo brzo ponovo naći u timu najbolji”, izjavila je Tamara Lolić.