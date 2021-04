Zeljković se sastao sa Čeferinom

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković, sastao se danas sa predsjednik UEFA-e Aleksandrom Čeferinom, nakon sjednice Izvršnog odbora evropske kruće fudbala koja je održana u švajcarskom Montreu.

Zeljković je za ATV poručio da je zadovoljan ishodom razgovora sa Čeferinom te da će Fudbalski savez BiH ubudućem periodu dobiti punu podršku UEFA-e za sve planirane projekte.

"Jako buran dan za sam svjetski fudbal, ono što mogu da kažem jeste da smo imali jedan jako konstruktivan sastanak. Razgovarali smo na sve teme koje se tiču saradnje Saveza sa UEFA-om. Ono što je sigurno dobro, a to je da ćemo dobiti podršku za projekte koje smo najavili i o čemu smo razgovorali. Predstoji nam puno posla. Imaćemo pomoć UEFA-e što se tiče tih infrastrukturnih projekata. U narednih mjesec danas nas očekuje još jedan sastanak u Nionu. U zavisnosti od od virusa korona, očekujemo i dolazak Aleksandra Čeferina u Sarajevo i Banjaluku. Što se tiče današnjih dešavanja, to je jako težak period za sam fudbal i sve ovo što nas očekuje, ali sigurno da UEFA ima snage da sve ovo iznese. Ono što je dobro u ovom trenutku, svih 55 asocijacija podržava UEFA-u u ovim namjerama da se ovo završi na jedan način, a to je da ostane stari sistem Lige šampiona. Jako je teško sada prognozirati neke stvari, ali prevladava da asocijacija stane iza UEFA-e", izjavio je Zeljković.