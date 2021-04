Zeljković: Primarni cilj su tereni i VAR

Gost nove epizode podcasta "Moja garaža-moja pravila" portala "SportSport.ba" bio je predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković koji je govorio u brojnim zanimljivim temama u bh. sportu, između ostalog i tome zašto će reprezentacija BiH u budućnosti igrati u Zenici, a ne Sarajevu.

Zeljković je na početku govorio o njegovim ciljevima kada je u pitanju pozicija predsjednika Saveza BiH, a pored toga što je rekao da već ima plan i cilj šta raditi u naredne četiri godine, ističe da će najveći fokus biti na instrastrukturi.

"Imamo jasan plan i cilj i znamo šta ćemo raditi u ove četiri godine. Osnovno će biti bazirano na infrastrukturi. Moj primarni cilj je da Premijer ligu BiH dovedemo na visok nivo. Moramo da uradimo 12 terena sa hibridnom travom kakvu smo uradili na Grbavici i da tako stvaramo neke nove igrače. Vrlo teško je u sadašnjim uslovima očekivati neki veći kvalitet fudbala. Takođe nadamo se da ćemo od sezone 2022/2023 uvesti VAR koji bi bio rješenje svih problema. Bez toga će biti vrlo teško pomiriti sve strane. Treća stvar je proširenje trening centra u Zenici. Postoje određeni kapaciteti, ali oni nisu dovoljni. Isto tako moraju se uraditi još dva terena tamo", rekao je Zeljković.

Zeljković je rekao da će na jednoj od narendih sjednica staviti pod pitanje status Elvedina Begića kao počasnog predsjednika FS BiH.

"Ivica Osim je neko kome treba posvetiti dosta više pažnje i statusa nego što Begić sad ima. Sve ću uraditi da vratim njegov status u FS BiH. Iskren da budem, kada sam razgovarao sa njim dogovorili smo da odem kod njega i da popijemo kafu. To će biti u narednih 30-tak dana sigurno. Što se tiče Begića, ja sam korektan dok je druga strana korektna. S jedne strane mogu da ga razumijem. Bio je preko 10 godina na ovoj funkciji. Za taj period pomislite da ste svemogući. Potreban je tim, plan i projekti. Kada me pitate za odnos sa njim, mogu vam reći da ga sada nemam, a pod tim mislim da nemam komunikaciju s njim. On sada nije u FS BiH. Dobro, vodi se kao počasni predsjednik. Na jednom od sastanaka ću staviti pod pitanje i taj njegov status. Zanimaće me mišljenje sportske javnosti u vezi s tim", kaže Zeljković.

Na pitanje da li će reprezentacija BiH igrati svoje utakmice u Banjaluci, Mostaru ili Širokom Brijegu, Zeljković je rekao da ljudi u BiH moraju biti svjesni gdje žive. Takođe je rekao da će se reprezentacija vratiti u Zenicu, a da će na Grbavici igrati samo prijateljske utakmice.

"To su teme koje su neizbježne, ali moramo biti svjesni gdje živimo. Primarni cilj je da imamo terene i da imamo VAR. Reprezentacija će igrati tamo gdje bude najbolje igrala i gdje bude najbolja atmosfera. Što se tiče Zenice, nisam se tamo ni mirio ni svađao. Pojavio sam se tamo i pričali smo o svemu. Mislim da je Zenica dobro mjesto koje trebamo iskoristiti. Što se tiče Grbavice ona ne ispunjava sve uslove kao Zenica gdje ćemo igrati takmičarkse utakmice, a na Grbavici prijateljske. Utakmica sa Francuskom je izuzetak, jer su Francuzi tražili od UEFA da se igra u Sarajevu zbog putovanja. Oni ne znaju koliko su udaljeni Sarajevo i Zenica vjerovatno...", rekao je Zeljković za "Sportsport.ba".

Takođe, govorio je i o brojnim drugim zanimljivim temama, prije svega kako se u mladosti bavio sportom i igrao fudbal i košarku, a sve možete pogledati u videoprilogu.