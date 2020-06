Zeljković odgovorio Miriću: Borac nikad jači!

Marko Mirić, bivši reprezentativac Srbije, koji je u banjalučki Borac stigao s visokim pedigreom kao bivši fudbaler Crvene zvezde i internacionalac u Banjaluci je pokazao minimalno fudbalsko znanje. Šta su razlozi toga teško je ući u suštinu, ali je izvjesno da se nije snašao niti opravdao ukazano povjerenje i bio je fudbaler crveno-plavih kome su s punih tribina Gradskog stadiona skoro svaki put zviždali ljubitelji fudbala, kad god je bio na terenu ili ušao s klupe.

Ipak, Mirić je “opleo” po Borcu ističući da je jednostrano raskinuo ugovor zbog dugovanja kluba prema njemu u posljednjih šest mjeseci i da je napustio Banjaluku, čekajući da mu novac legne na račun. U vrijeme pandemije koronavirusa nema kluba koji nije zatečen i u teškoj situaciji, koga sve ovo nije poremetilo i vratilo unazad.

-Svako ima mogućnost da kaže šta misli, kako se osjeća i da traži puteve koji će ga odvesti na bolje mjesto, ako mu se nešto ne sviđa. Miriću mogu samo da poručim da FK Borac nikad nije bio jači i bolji, a on je svojim igrama na terenu i odnosom prema Borčevom dresu pokazao svoj karakter u koji ne želim da ulazim. Želim mu sve najbolje u nastavku igračke karijere i da pruža bolje partije nego one što je prikazao u Banjaluci – rekao je Vico Zeljković, predsjednik FK Borac.

Prvi čovjek banjalučkog premijerligaša je još istakao:

-Kada su nastale nevolje s koronavirusom obavili smo razgovore sa svim igračima, postigli dogovore kako ćemo i šta ćemo dok traje pandemija i specijalni uslovi zbog mjera nadležnih institucija. Zašto je Mirić odlučio da na takav način, u medijima, priča o internim klupskim stvarima pitajte njega? Ne stidimo se činjenice da imamo određenih problema, kao i svi klubovi, treba da riješimo tekuća pitanja i zaostavštinu iz vremena koronavirusa, ali to će vrlo brzo da bude sanirano sve, potrebno je samo malo strpljenja. Već smo riješili taj problem i igračima će biti isplaćeno ono što smo dogovorili. Treba li podsjećati da smo riješili sve probleme iz prošlosti, da smo prvi put, na Prvostepenoj komisiji FS BiH dobili licencu i za domaća i za evropska takmičenja, izborili plasman u Evropu i zaista Borac, po mnogima, odavno nije bio jači, organizovaniji i bolji. To kaže sud javnosti, a ne mi u klubu. Mi znamo šta smo morali sve da uradimo, bilo je i bolnih poteza, ali smo sačuvali klub, nismo dozvolili da se ugasi, vratili smo ga u vrh fudbala u BiH i na međunarodnu scenu. Što se tiče određenih dugovanja prema igračima ona će biti riješena, završili smo i to! Sve plate iz 2020. godine će biti riješene.

Na kraju je predsjednik Borca rekao i ovo:

-Da polako izlazimo i iz problematike zvane koronavirus govori i činjenica da uskoro počinje rekonstrukcija reflektora na Gradskom stadionu, mijenjaćemo sijalice i rekonstruisati kablovske instalacije i sve će da bude spremno za evropske utakmice koje nas čekaju u kvalifikacijama za UEFA Evropsku ligu. Borac, zaista, nikad nije bio jači!

(sportdc.net)