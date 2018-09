Zeljković: Izmirićemo dug prema igračima

Uz podnevnu kafu, na stadionu Rajko Mitić, čelnici “Crvene zvezde” dočekali su predsjednika banjalučkog “Borca” Vicu Zeljkovića. Tema razgovora bila je saradnja dva kluba, koja su kako kaže diretkor “Crvene zvezde”, Zvezdan Terzić, odvajkada imala prijateljske odnose.

Detalje buduće saradnje, tek će da utanače, a akteri sastanka poručuju najvažnija je obostrana dobra volja.

"Znamo da "Borac" iz Banjaluke sada proživljava, neke, ne baš lake trenutke. Ipak, mi vjerujemo u potencijal Banjaluke i ljude koji sada vode klub, da će uspjeti da "Borac" vrate na staze stare slave. Naš klub im stoji na raspolaganju sa svim svojim resursima da im pomognemo sve što im bude bilo potrebno", kaže Zvezdan Terzić, direktor FK "Crvena zvezda".

"Mi ćemo u narednim mjesecima iskoristiti dobru volju FK "Crvena zvezda" i Zvezdana Terzića da napravimo saradnju na obostrano zadovoljstvo", rekao je Vico Zeljković, predsjednik FK "Borac".

Zeljković nije došao praznih ruku na stadion Rajko Mitić, pa su tako Zvezdan Terzić i Svetozar Mijailović “zadužili” dres banjalučkog Borca, repliku onog iz 1988. godine kada su dva kluba igrala finale Kupa maršala Tita. Prvi čovjek fudbalskog kluba “Borac, kaže da banjalučki klub može štošta toga da nauči iz iskustva “Crvene zvezde” koja je ne tako davno bila u velikim problemima, a danas je učesnik Lige šampiona.

"Svi znamo u kakvom je stanju, prije nekoliko godina, bila "Crvena zvezda". Sve sem vizije Zvezdana Terzića i njegovih saradnika, do tada je bila što se kaže "prazna ljuštura". Sada smo svjedoci, kakav su uspjeh napravili. Danas se "Borac", koji je brend Banjaluke i Republike Srpske, nalazi u sličnoj situaciji kao što je bila "Zvezda" prije nekoliko godina. Mi ćemo iskoristiti sve one dobre primjere iz prakse "Crvene zvezde" i pokušaćemo da ih primjenimo kako bi "Borac" vratili tamo gdje mu je mjesto, a to je vrh fudbala Republike Srpske i Bosne i Hercegovine", poručuje Zeljković.

Zeljković kaže da će Fudbalski klub “Borac” izmiriti dug, koji uskoro stiže na naplatu, od oko 80.000 maraka prema bivšim igračima Borisu Raspudiću, Asmiru Avdukiću, Draganu Đorđiću i Bojanu Puzigaći te da dalji nastup u prvoligaškom karavanu Srpske nije upitan.

“Ono što je dobra stvar u svemu ovome jeste da su to posljednje tužbe bivših igrača i sa te strane više nećemo imati problema tako da mogu mogu reći da klub počinje novu epohu”, poručio je prvi čovjek fudbalskog kluba “Borac.”