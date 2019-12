Zeljković: Begić je koristio Kovačevića kao marionetu

Vico Zeljković, predsjednik FK Borac, govorio je za Sport1 o dolasku u klub, sezoni u Prvoj ligi RS-a, povratku u Premijer ligu BiH, ambicijama u nastavku sezone, pojačanjima, treneru, te naravno o stanju u Fudbalskom savezu BiH.





Prije nešto više od godinu Vico Zeljković je postao predsjednik Upravnog odbora FK Borac. Naša ekipa boravila je u Banjoj Luci i razgovarala sa Zeljkovićem.

- Prije svega, drago mi je da ste došli kod nas, da vas možemo ugostiti i predstaviti naše planove i način funkcionisanja kluba. Iza nas je uspješna sezona u kojoj smo se prvo plasirali iz nižeg ranga u Premijer ligu BiH. Nakon toga možemo reći da smo više nego zadovoljni ovim prvim dijelom sezone i rezultatima koje smo ostvarili.

Ekipa je loše ušla u sezonu, ali kako je prvenstvo odmicalo, igrala je sve bolje i bolje. Kako ste Vi vidjeli ovu prvu polusezonu, koju je Borac okončao na trećem mjestu?!

- Ja bih rekao da svakako nije lako kada ekipa iz nižeg pređe u viši rang. Borac jeste veliki klub i pripada samom vrhu, ali nije bilo lako sve uklopiti. Bilo je mnogo novih fudbalera, neki nisu bili odmah u formi, novi trener, tako da je trebalo vremena da se sve posloži.

Evropski Borac

- Mi smo dali podršku šefu Kruniću u tim momentima i mislim da smo ispravno postupili, što se pokazalo na terenu. Igrači su ti koji obave posao na terenu, ali je svakako Krunić taj koji je zadužen da ekipu posloži, napravi hemiju u ekipi i sasvim je vidljivo da je uspio u tome.

Uspjeli ste da se izborite sa svim problemima koji su opteretili Borac u prethodnim sezonama.

- Svi znaju kakvi su problemi bili godinama unazad, mi smo se susreli sa decenijskim dugovima koji su bili teret klubu za funkcionisanje. Mogu reći da smo prošli od onog najgoreg, pa do nazovimo je normalne faze u kojoj se sada nalazimo. Možda je i dobro za neke stvari što smo prošli, jer nas je to ojačalo, kako sam klub, tako i sve nas okupljene oko kluba. Borac i Banja Luka zaslužuju mjesto u Premijer ligi BiH i borbu za trofeje. Bilo je raznih verzija izlaska iz krize. Bilo je priča o stečaju, područnim ligama, fuzijama, ali smo na kraju donijeli odluku da se uhvatimo u koštac sa problemima i mogu reći da smo riješili preko 90% problema. Kako god ko gledao na to, možemo reći da smo riješili kapitalne probleme kluba i njegovo postojanje nije upitno. Svi znaju da je Borac sada stabilan klub, izmirujemo sve obaveze na vrijeme, a preostale iz prošlosti rješavamo prema planu. Riješili smo preko devet miliona KM duga i preostale obaveze ćemo riješiti tokom proljeća. Poznato je da svi klubovi duguju, ali je bitno da dugovi ne opterećuju funkcionisanje kluba. Priča o evropskom Borcu sada ima smisla, jer smo uspjeli riješiti najveće probleme koje smo imali. Klub je u prilici da dugoročno riješi sistem funkcionisanja. Borac je najveći dug napravio u godinama kada je osvajao trofeje, ali nam je primarni cilj da riješimo finansijski aspekt, kako ne bismo došli u situaciju da ponovo pravimo probleme sami sebi.

Da li su vam plasmanom na treće mjesto porasle ambicije?

- Ambicije su naravno porasle, ali mislim da se to desilo s razlogom. To nam za pravo daje odigranih 19 kola. Upoznali smo ekipe, znamo kako su organizovani i kada se tome dodaju kvaliteti na terenu, sigurno da smo svjesni da imamo priliku da izborimo odlazak u Evropu, a ako se ukaže prilika, i da “napadnemo” oba trofeja. To nam nije teret, nego dodatni motiv.

Da li je definisan plan priprema za proljetni dio sezone i da li će biti dodatno ojačan igrački kadar?

- Plan za pripreme je jasan. Okupljamo se 12. januara, 25. idemo u Staru Pazovu, gdje ćemo odigrati jednu utakmicu, a potom 27. idemo za Antaliju, gdje ostajemo do 10. februara i tu je sve definisano. Planiramo dodatno ojačati kadar, to radimo u koordinaciji sa stručnim štabom. Želimo dovesti igrače koji nam mogu doprinijeti, ali oni koji dođu, trebaju biti fudbaleri koji će donositi razliku na terenu. Zimi je to dosta teže, ali ćemo pokušati da ih dovedemo. Određenih kontakata ima, ali sve će biti objavljeno onog momenta kada bude dogovoreno i potpisano.

Kako ocjenjujete kvalitet BH Telecom Premijer lige BiH?

- Mislim da je naša liga potcijenjena i mislim da je dosta kvalitetnija nego što se prikazuje. Odgovornost za to nose svi. Malo se radi na samoj promociji fudbala. Naravno, ovo nije nivo evropskog takmičenja, ako gledamo ekipe iz okruženja, to je tu negdje, ako izuzmemo ekipe koje igraju Ligu šampiona. Ono što našu ligu čini interesantnom, jeste da svako svakog može da dobije. Ono što je po meni negativno, jeste infrastruktura. Mnogo je toga do klubova, ali i do lokalnih zajednica, te na kraju Fudbalskog saveza BiH. Mislim da svi zajedno moramo da napravimo određenu strategiju koje nema i da se podigne kvalitet terena, koji su glavni problem. Tereni su manje-više jako loši, a treba početi od svoje kuće i naš je loš.

Fudbalski radnici

Ipak, naš teren je jedan od boljih. Mi ćemo u narednom periodu da uradimo potpunu adaptaciju terena. Moramo da to poboljšamo, jer mi u planovima koje imamo hoćemo da pobjeđujemo kod kuće prvo, a to možemo da radimo ako je teren dobar. Sljedeće godine ćemo početi, a nadam se završiti početkom 2021. Ne želim ni na koga da prebacim odgovornost, ali ne želim ni bilo koga da oslobodim. Mislim da Savez mora da povede pravljenje te strategije.

Govori se o Vašem ulasku u Izvršni odbor N/FSBiH. Možete li nam reći imate li te ambicije?

- Nema tajni, moj plan je da idem prema Savezu, jer smatram da postoji mnogo stvari koje se mogu unaprijediti i koje mogu pomoći svim klubovima. Prije svega, moram da kažem da nijedan pojedinac ne može ništa da promijeni, već se mora sistemski raditi i planirati. Mi smo pokrenuli promjene u FSRS. Aktuelni predsjednik FSRS Mile Kovačević izgubio je podršku i od Izvršnog odbora i od Skupštine. Međutim, čovjek ne priznaje te stvari, krši svjesno Statut. Zbog njega je blokada FSRS, a on pokušava u Sarajevu da predstavi da sve radi i funkcioniše, ali to nije tako. FSRS je nastanjen u Banjoj Luci, tu vladaju entitetski zakoni, koje Kovačević svjesno krši. Politika nema veze sa ovim, to je priča fudbalskih radnika i na osnovu toga smo povukli te poteze. Mi smo inicijativu za vanredne izbore pokrenuli kako bi se što prije sve definisalo i posložilo. Da se vratim na lične planove, oni postoje, prije svega zbog toga što mislim da se može mnogo uraditi za boljitak fudbala u BiH. Nisam ja sam donio odluku, već je to odluka područnih fudbalskih saveza. Ušao sam odlučno u ovo i nema stajanja, neće me ništa spriječiti na ovom putu. Da li ćemo uspjeti, vidjet ćemo, ali postoji demokratska većina.

Koji su prioriteti i šta bi bio Vaš program ako uđete u N/FSBiH?

- Mogao bih dugo pričati o tome, pokušat ću da što kraće to obrazložim. Sigurno da postoji dosta stvari koje treba konkretno da se urade. Mislim da su cifre koje dobijaju klubovi od TV prava presmiješne, ako uporedimo lige slične našoj, vidi se da su to mnogo veći iznosi. Nemam ništa protiv da to bude BHT 1, ali smatram da je to finansijski malo, te da je to dosta loš potez predsjednika Elvedina Begića za klubove, ali i samu reprezentaciju. Savez mora da vodi brigu, prvo o reprezentaciji, a onda i ligi.

Mandat u klubu

- Svi klubovi u svijetu funkcionišu na tri načina - TV prava, ulaznice i transferi igrača. Mi smo ovdje svedeni na minimum. Što se tiče ulaznica, znamo kakva je posjeta, teško da će se nešto promijeniti ubrzo. Što se tiče transfera, znamo kakvi su to transferi, koji nisu ni blizu evropskih. Tako da su TV prava nešto što se može poboljšati. Ima još dosta tehničkih stvari koje se mogu vrlo brzo riješiti. Prvi primjer su termini prelaznog roka, a oba su van svake pameti. Nije mi jasno kako neko može donijeti odluku koja je suprotna fudbalu. Termini su suženi i nisu fleksibilni. Mi bismo trebali napraviti nešto što je realno, mi znamo gdje živimo, te treba da gledamo da izađemo u susret klubovima. Moramo klubovima dati mogućnost da 10 dana poslije kraja evropskog prelaznog roka mogu da dovedu igrača. Što se tiče same organizacije, i tu se može mnogo uraditi.

U slučaju da budete izabrani u Izvršni odbor N/FSBiH, šta će biti sa funkcijom u Borcu?

- Nisam razmišljao do kraja u tom domenu. Mislim da je to sve jasno definisano, postoje statuti saveza i kluba koji jasno definišu pravila. Vidjet ćemo kako ćemo dalje. Ali ono što je na neki način izvjesno, jeste da ću ja svoj mandat u Borcu okončati na kraju sezone. Imamo dobru volju i enormnu podršku, ako sve bude išlo kako treba, mislim da je realno da u klubu krajem ljeta okončam mandat. Imam neke informacije, a u medijima se to provlačilo, predsjednik Begić stalno priziva vanredno stanje. Znači kako je to jednom bilo, a sada nema nikakvih elemenata za uvođenje vanrednog stanja. Ne znam koji je cilj, tako da ne vidim jedini cilj osim njegovog ličnog. Vjerovatno se on boji izbora u matičnom savezu, pa pokušava tim načinom da sebe sačuva, iako on to predstavlja drugačije. On ima ciljeve da tu ostane, ali to meni ne predstavlja problem ako on bude izabran. Ovo što je on radio posljednjih mjeseci, nije korektno. On se, iz njemu poznatih razloga, okrenuo na stranu aktuelnog predsjednika FSRS Kovačevića i žmireći na demokratsku volju, pokušava da spasi samog Kovačevića. Vjerovatno tu postoje i neke finansijske stvari. Znamo koliki je budžet FSBiH, znamo koliko dobija FSRS. Prosjek od 250 hiljada KM je smiješan. Ne mislim izigravati kabadahiju, niti Robina Hooda, niti govorim da idem u FSBiH da donesem neke milione, ali smatram da sama raspodjela, ni sama strategija nisu dobre. Meni je iz tih razloga poznato zašto aktuelni predsjednik brani Kovačevića. Utjecaj FSRS je ravan nuli. Moram to objasniti. Ne govorim da mi treba odavde da nešto namećemo, jer sve je stvar dogovora i demokratije. Ako ljudi imaju interes za boljitak fudbala, onda će se naći rješenje.

Marioneta

To rješenje mora biti zadovoljavujuće za sve strane. U ovom slučaju, Begić je kao marionetu koristio Kovačevića, koji mu je držao većinu u Izvršnom odboru, a od toga fudbal u RS-u nije imao ništa. Imam informacije da i u FBiH vlada nezadovoljstvo i da će doći do promjena. Iako sam sad rekao neke negativne stvari, nisam ja nikog prozvao ni kriminalcem, ni lopovom, jer nemam dokaze za to. Nego ne vidim da aktuelni predsjednik FSBiH dobro radi, ali isto tako nemam problem ako on bude taj koji se pita u IO N/FSBiH, nemam problem da pravim saradnju, samo ćemo morati malo drugačije da se dogovaramo. Država je takva kakva jeste, moramo da se snalazimo u njoj i poznato je da IO može da se blokira, a nikome to nije interes. Tako da za to uvođenje vanrednog stanja nema nikakvog elementa, mislim da se sa tim pokušavaju prepasti ljudi da odustanu od promjena.

Rekli ste da je država specifična, ali kako gledate na izbor selektora, gdje se sve bira po nacionalnom ključu. Mora li taj nacionalni ključ biti presudan?

- Svjesni smo svi gdje živimo i u nekim stvarima je to nemoguće izbjeći, ali u fudbalu se može. I na određenim mjestima trebaju biti oni koji su najbolje kvalifikovani. Mislim da je potpuna glupost kako se radi sada. Nije sporno da se određeni koeficijenti i kvote popune, ali opet se to može uraditi na drugačiji i kvalitetniji način. Da ne bude da samo kritikujem, ali je činjenica da stanje nije dobro u nacionalnim selekcijama. Mislim da je to većinom do ljudi i to onih u IO, jer oni kroje politiku cijelog fudbala, odnosno bh. saveza. Vjerujem da ćemo posložiti FSRS na dobar način, te da u reprezentativne selekcije dajemo najbolje i najkvalitetnije ljude. Svima nama mora biti cilj da BiH ode na Evropsko prvenstvo. Imamo baraž, to previše znači za samu ligu i za Savez. Znamo kolika je finansijska nagrada i ne možemo da izbjegnemo da pričamo o tome. Imamo stanje pasive oko izbora selektora, svi su nekako stidljivi, izbjegavaju odgovornost. Ako selekcija ode na SP u Brazil - svaka čast Begiću, ako ne uspije, onda je on kriv. On je taj koji je odgovoran, ne može se kriti stalno iza IO, iza komiteta, iza savjetnika. Ako ne može da podnese tu vrstu odgovornosti i pritiska, onda ne treba biti tu.

(Izvor: SportDC)