Najbolji teniser svijeta Novak Đoković istakao je da bi volio da obori rekord po broju Gren slem titula i broju nedjelja provedenih na prvom mjestu ATP liste.

Srbin se plasirao u šesto finale Vimbldona, pošto je savladao Roberta Bautistu Aguta sa 3:1.

"Bio je veliki izazov za obojicu. Izgubio sam dva puta od njega ove godine, doduše podloga je bila drugačija. U jednom momentu, meč je mogao da ode i na njegovu stranu. Bilo je blizu u trećem setu. Nekoliko dugih gemova smo odigrali, ja sam onda napravio brejk. Imao je i on poslije priliku, razmjene su bile duge... Ipak, uspio sam taj dugi poen da završim bekhendom", sumirao je utiske Novak:

"Taj gem je bio ključni. Dao mi je samopouzdanja, znao sam da mogu da pustim ruku. Četvrti set je bio najbolji koji sam odigrao tokom dana. Zadovoljan sam načinom na koji je meč završen. Bautista je igrao vrlo kvalitetno, mentalno je bio stabilan, fokusiran. Poštujem ga mnogo. Mislim da je potcjenjen kao igrač. Zaslužio je da bude u finalu. Želim mu sve najbolje."

U određenim momentima tokom meča Novak je bio prilično frustriran, a imao je problema i sa reketom.

"Nije to ništa neobično. To su emocije kroz koje svi prolaze, naročito u ovako bitnom meču. Nekada pokazujem emocije, nekada ne. Nije to ništa posebno. Uvijek postoji nešto što može da vas izbaci iz zone komfora, nekad vas nešto frustrira. Važno je da se vratite što prije."

Upitali su Novaka novinari i da li mu je kao četvorostrukom šampionu nedostajalo podrške na Centralnom terenu.

"Ne. Fokusiran sam na ono što je potrebno. U pojedinim momentima, navijači su željeli da se Roberto vrati u meč, možda i da povede. Jasno mi je to. Ali imao sam dovoljno podrške, ne mogu da se žalim."

Đoković će u nedjelju igrati protiv pobjednika duela Rafael Nadal - Rodžer Federer.

"Ne bih birao između njih dvojice. Oni još igraju. Nadal je bio vrlo dobar na travi, koja nije njegova omiljena podloga. Igrao sam protiv njega vrlo uzbudljiv meč u polufinalu prošle godine. Ako budem igrao i sada s njim, neću očekivati ništa manje od tog meća. Federer je s druge strane, dobar bilo gdje, a pogotovo ovde. Odgovara mu trava. Igra vrlo brzo. Požuruje vas, za igrače kao što smo Nadal i ja, koji vole da imaju više vremena za pripremu udarca, to je problem. Igrao sam i sa Rodžerom epska finala nekoliko godina u nizu. Znam šta da očekujem. Oni su moji najveći rivali. Biću i uzbuđen i nervozan. Uradiću šta je do mene."

Zanimalo je predstavnike sedme sile i da li Đoković očekuje da njegov rival ima podršku publike u finalu.

"Igrao sam sa obojicom toliko puta na Centralnom terenu. Imam iskustva, znam šta da očekujem. Izaći ću na teren i dati sve od mene. Igraću finale Vimbldona, to je meč o kojem sam uvijek sanjao. Za to sam radio, želio sam da budem u ovoj poziciji. U prilici sam da se borim za trofej. Nije mi bitno ko će biti s druge strane."

Upitan koji rekord bi želio da sruši, Đoković je rekao:

"Već nekoliko puta sam govorio, zaista želim samo da izađem na teren i uživam. Znam to zvuči kao kliše. Mnogi daju iste odgovore. Ali to je ključno. Bez toga nema magije, nema dobrih rezultata. Ne vidim tenis kao moj posao. Uradio sam u karijeri dovoljno da mogu da prekinem karijeru u svakom momentu. Ali nemam razloga da to učinim. Prvo, jer i dalje uživam, imam podršku porodice. Naravno, nadam se da ću dodatno pomjeriti granice. Volio bih da osvojim što više Gren slemova mogu. To je ono primarno. Pored toga, nadam se da ću najduže biti prvi na svijetu. To sad i nije toliko daleko."