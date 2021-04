Želim da ostanem deset godina

Dragan Bajić predstavljen je u Skoplju kao novi selektor Makedonije. Potpisao je ugovor na četiri godine i cilj obje strane je da se postavi kontinuitet u radu. Bajić se zahvalio na povjerenju čelnim ljudima makedonske košarke Peri Antiću i Todoru Gečevskom sa nadom da će saradnja biti duga i uspješna.

- Potpisao sam ugovor na četiri godine, pokušaću da ostanem deset, jer je to znak da smo napravili dobar rezultat. Moja vizija je da svi igrači dobiju šansu. Moj temperament je takav da od svakog igrača izvučem maksimum. Nadam se dobroj saradnji, kao trener uvijek tražim da budemo kao porodica. Svi moramo da dišemo kao jedan, jer mislim da je to jedini put do dobrog rezultata – rekao je novi selektor Makedonije Dragan Bajić.

Bajiću ovo nije prvi selektorski posao jer je vodio juniorsku reprezentaciju BiH na Evropskom prvenstvu u Turskoj. Iskoristio je trenutak da se malo našali, jer kako je rekao, nikada nije izgubio utakmicu u Skoplju koje je za njega očigledno sretan grad. Zajednička vizija je da mladi igrači dobiju šansu, do sada je prva violina bio plejmejker Huventuda Nenad Dimitrijević.

- Dogovorili smo saradnju na obostrano zadovoljstvo. Mislim da smo doveli dobrog trenera i da je Bajić pravi izbor. Očekujem da napredujemo sa igračima koje imamo. Primarmo je da napravimo dobru selekciju i odradimo kvalitetne pripreme. Želim mu mnogo sreće i da svi zajedno imamo mnogo uspjeha – rekao je generalni sekretar Košarkaškog saveza Makedonije Todor Gečevski.

Makedonija nije izborila Evrobasket pa se kao primarni zadatak u narednom periodu stavlja afirmacija igrača i prolazak predkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U narednom periodu Bajić će imati jasniju sliku, negativna stvar je povreda iskusnog Vojdana Stojanovskog. Bajić se zahvalio svom klubu Igokei, budući da ima još dvije godine ugovora sa Aleksandrovčanima koji su mu izašli u susret.