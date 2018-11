Zavjet šutnje za Ronaldove saradnike

Der Špigelova posljednja runda Football Leaksa pojavila se na internetu i u njoj se na udaru našao i Kristijano Ronaldo.

Prema novim informacijama, Juventusova zvijezda voli držati svoj privatni život veoma, veoma privatnim i u tome donekle pretjeruje.

Naime, portugalski fudbaler zahtjeva da svi njegovi zaposlenici u domaćinstvu potpišu 70-godišnji sporazum o šutnji.

"Ništa o Kristijanovom privatnom životu se ne smije otkriti dok ne prođe 70 godina od smrti igrača ili njegovog posljednjeg rođaka", piše u sporazumu.

Većina ljudi je vjerovatno svjesna zbog čega bivši igrač Real Madrida i Mančester Junajteda želi svoj privatni život držati u tajnosti. Prije svega zbog njegovo četvero djece, a posebno identiteta majke Kristijana Juniora.

Isto se može reći i za njegove blizance Evu i Matea, koje je rodila surogat majka.

Čini se da za sada Kristijano Junior želi ići stopama svog oca i trenutno igra za mladi tim Juventusa. Dječak tvrdi da će biti bolji od oca, dok se petostruki osvajač Zlatne lopte s tim ne slaže.

"Nadam se da moj sin Kris može biti poput mene. On kaže da će biti bolji od mene, ali mislim da je to jako teško. Veoma sam sretan kada postižem golove, jer to radim i za njega također. Igra za Juventus i dobro se prilagodio. Bilo mu je lakše prilagoditi se nego meni", rekao je Ronaldo za beIN SPORTS.

Podsjetimo, Ronaldo je ranije ove sedmice postigao gol za Juventus protiv Junajteda u Ligi prvaka.