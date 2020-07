Zašto Tajsona zovu "Gvozdeni Majk"?

Majk Tajson, čuveni bokser, otkrio je kako je dobio nadimak "Gvozdeni Majk".

Tajson je karijeru završio 2005. godine porazom poslije predaje, a ove godine je najavio povratak u ring u, doduše, egzibicionom duelu sa Rojom Džounsom.

Pred povratak borbama Tajson je govorio o mnogim temama, kao što je njegovo "carstvo marihuane", a sada je otkrio i nešto što je oduvijek zanimalo njegove navijače.

"Neko je jednostavno samo počeo da me zove "Gvozdeni Majk". To je bio moj stari prijatelj Karlos Santos. On mi je rekao da će mi kupiti majicu na kojoj piše "Gvozdeni Majk" i sada me svi zovu "Gvozdeni Majk"", otkrio je Tajson u razgovoru sa poznatim voditeljem Džimijem Felonom.

Nadimak "Gvozdeni Majk" se poprimio u javnosti zbog fizičkog izgleda i stila kojim je boksovao Tajson, koji je tokom karijere imao 22 nokauta u prvoj rundi.

Tajson i rusko-američki gigant Roj Džouns će se boriti 12. septembra ove godine, kada će u ring ući i bivši NBA košarkaš Nejt Robinson i poznati Jutjuber Džejk Pol.