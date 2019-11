Zastave BiH i Srbije na novim dresovima Ajntrahta

Radi se o posebnim dresovima kojim klub želi pokazati kako u sportu nema mjesta rasizmu i diskriminaciji. Na dresu se nalazi 14 zastava država igrača koji igraju u Ajntrahtu, uključujući BiH i Srbiju, a iznad zastava stoji natpis: "Mjesto za različitost."

To je glavni slogan kampanje čiji je ambasador golman Ajntrahta, Kevin Trap.

"Vjerujem da su u sportu kulturne pozadine pojedinaca beznačajne. Svi govorimo istim jezikom, fudbalskim jezikom. Nije važno ko ima kakvu boju kože ili ko praktikuje koju religiju. Dijelimo strast, imamo iste ciljeve", rekao je Trap.

Eintracht Frankfurt will play in this kit this weekend in support of the fight against discrimination and racism. 👕👏🏻 pic.twitter.com/tf0IMFB3Z7

— FGFootball (@football_fg) November 22, 2019