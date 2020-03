Zaraženu djevojku igrača Juventusa ljekari jedva smirili: Trudna sam i plašim se

Fudbaler Juventusa Danijele Rugani trenutno je u samoizolaciji i vodi borbu protiv korona virusa, koji je zarazio i njegovu djevojku.

Štoper Juventusa je jedan od prvih fudbalera koji se suočio sa korona virusom, ali je u stabilnom stanju i oporavlja se, ali mora još dosta vremena da provede bez kontakta sa drugim ljudima.

Njegova djevojka Mikela Persiko objavila je da je i ona oboljela od korona virusa, a Gazeta delo Sport je objavio da je ona u četvrtom mjesecu trudnoće.

- Nadam se da virus ne utiče na trudnoću, ljekari su me uvjerili u to i ohrabrili, rekli su mi da ne bi trebalo da bude problema. Ali stavite se u moju kožu, strašno je me je strah - rekla je 29-godišnja Mikela.

- Pripremali smo se oko objave trudnoće, do sada nismo nikome rekli. To je bio naš trenutak sreće, a sada nas je život ovako izdao. Sigurna sam da će sve biti u redu - poručila je ona iz samoizolacije.

Danijele je potvrdio da se odlično osjeća.

- Dobro sam. Uvijek sam bio dobro. Nisam imao simptome o kojima ste mogli da čitate ovih dana. Imao sam sreću, a nadam se da sam ljudima pomogao da podignu svijest o koronavirusu - rekao je Rugani.