Zamolio je Mesija da mu pokloni svoj dres za žrtve poplave, a onda ga je Argentinac ostavio u čudu

Bivši kolumbijski reprezentativac, danas 39-godišnji Fabian Vargas u razgovoru za "El Pais", otkrio je jedan detalj s kraja 2010. godine, a koji na Lionela Mesija baca novo svjetlo, prenosi Tportal.hr.

Naime, krajem godine, Kolumbiju su zahvatile poplave, a u kojima je poginulo više od 170 osoba, 200 ih je nestalo a nekoliko stotina hiljada ljudi moralo je iseliti iz svojih domova.

Vargas je u to vrijeme bio igrač Almerije, i znao je kakvu reputaciju Lionel Mesi ima u zemljama Južne Amerike. I onda je uoči utakmice igrane na stadionu Mediteranskih igara, pred 17.000 ljudi, Vargas zamolio Argentinca da mu nakon utakmice pokloni svoj dres, kako bi ga on ustupio za aukciju, to jest prikupljanje materijalne pomoći unesrećenima u Kolumbiji. I Mesi mu je dres obećao.

Na razočarenje Vargasa i njegove ekipe, koja je na kraju te sezone, 2010./11., ispala iz društva prvoligaša, Barselona je slavila s velikih 8:0, a među strijelce tri se puta upisao upravo Mesi.

- Bio sam toliko jadan, na trenutke i ljut, da sam odmah otišao u svlačionicu. Nisam se ni sjetio da sam uopšte progovorio koju riječ s Mesijem uoči utakmice - prisjetio se Kolumbijac.

Iznaneđanje

Ipak, onda je stiglo iznenađenje.

- Odjednom mi je prišao naš ekonom i rekao da me neko traži. Izašao sam iz svlačionice da vidim ko je, kad ono - Lionel Mesi. Drži neku torbicu. Sjećam se da mi je rekao "Evo, ovo sam uspio nabaviti...". Zahvalio sam mu se, zagrlio ga, misleći da je u torbi koju mi je dao Argentinac upravo njegov dres.

Vratio sam se u svlačionicu, otvorio torbu, kad tamo ne samo spakovan Mesijev dres, već pored njegovog i dresovi Ćavija, Inijeste, Danija Alves, Žerara Pikea i Karlesa Pujola. Nikad to neću zaboraviti! Stvarno, volio bih da taj fudbaler ali i divan čovjek sruši sve moguće rekorde. Jer, zbog onoga što je tada napravio, u meni ima najvećeg navijača. Za sva vremena - priznao je Vargas.