Per zaboravio da servira: Napravio četiri uzastopne duple servis greške

Per protiv Fabija Fonjinija napravio četiri vezane servis greške, u jednom od najbizarnijih servis gemova koji je ikada viđen.

Fonjini je na kraju slavio sa 6:1 7:6, ali Perove četiri uzastopne duple servis greške u trećem gemu prvog seta dospjele su na naslovnice sportskih medija širom svijeta jer takvo nešto nije zapamćeno.

Francuz lopticu nije uspio ubaciti u polje rivala u osam uzastopnih servis pokušaja, a nakon sedme greške, Fognini ga je upitao da li je u redu.

Can someone get Benoit a cap? It's a little bit sunny... 😅

Fognini wins a game without hitting a single ball! #ATPCup pic.twitter.com/XlkTuFctqZ

— Tennis TV (@TennisTV) February 2, 2021