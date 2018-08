Za 3,5 miliona dolara igrao bih u podne u Sahari

To je pravilo probleme i Novaku Đokoviću u meču sa Martonom Fučovičem, a zbog teških uslova im je čak i sudija dao desetominutnu pauzu da se osvježe, na čemu se Srbin zahvalio.

"Nikada ranije to nisam iskusio. Hvala Grend slemovima, baš nam je bio potreban taj desetominutni odmor, da se uvede, hvala", kazao je Đoković.

Đokoviću je na Tviteru podršku pružio bivši trener Boris Beker, dok je nešto drugačiji stav iskazao legendarni Džimi Konors, mada je i on poslao poruku podrške teniserima.

Was it hot?? To have a chance to play for 3.5 million $— I would have played at 12 noon in the Sahara dasert— being in great condition is part of the game— get in there and give it you all — good luck players!!!

— Jimmy Connors (@JimmyConnors) August 29, 2018