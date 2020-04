Vujović: Srpskom rukometu niko ne može da pomogne

Legendarni rukometni trener Veselin Vujović smatra da je sistem rukovođenja najveći problem srpskog rukometa, te da u ovom trenutku ne bi mogli da pomognu ni najbolji treneri svijeta.

Nekadašnji selektor Jugoslavije i trener Zagreba zagovornik je ideje da prestane da se vodi, kako kaže, "kafanska politika".

"Džaba Srbiji da spoji u jedno, recimo, Červara, Onestu, Riveru. Da ih sve spoji u jednu osobu i dođu u Srbiju, džaba ako oni sami ne shvate šta treba da urade. Ne smiju da se miješaju u posao tog čovjeka, moraju da ga puste da napravi plan, program i strategiju i da vjeruju u to. Ne treba da vode kafansku politiku, nego da se radi. Mora da se oformi stručni savjet od ljudi koji znaju i koji će davati prijedloge. Stručni savjet je degradiran do te mjere, da donese neku odluku, a predsjednik koji nije radio ni fizičko vaspitanje je promijeni," izjavio je Vujović za "Balkan-Handbal".

Naglasio je da u rukometu ne treba previše novca za uspjeh. Kao primjer naveo je Rukometni klub Crvenu zvezdu, koji bi, prema njemu, sa budžetom košarkaške sekcije mogao da se bori za evropsku titulu.

"Ja sam navijač Zvezde. U jednom intervjuu sam rekao: 'Dajte mi budžet koji ima košarkaški klub i ja ću da budem prvak Evrope. Neki ljudi su me kritikovali da napadam Zvezdu, a ja sam samo rekao da taj budžet nije dovoljan u košarci da budeš prvak Evrope, ali kada bi Rukometnom klubu Crvena zvezda dali 8.5 miliona evra mogli bismo da budemo. To sam htio da kažem. Usmjeriti taj novac na pravu stranu bio bi veliki dobitak. Siguran sam i mogu da potpišem da bi Arena bila puna ukoliko bi rukometaši Zvezde igrali odlučujuću utakmicu za odlazak na Fajnal for Lige šampiona. Nama u rukometu je trebalo da se dogodi neko ko je jak i finansijski i politički. Nama su se nažalost dogodili oni koji se guraju, ulizuju i uvlače da bi se održali na površini, a voda im je preko nosa. Takve treba potopiti, neka se udave i dovesti nekog drugog," poručio je Vujović.