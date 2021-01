Vujović preuzima banjalučki Borac!

Legendarni Veselin Vujović biće novi trener rukometaša Borca iz Banjaluke.

Vujović je potvrdio da je dogovorio saradnju sa klubom iz Republike Srpske.

On će kao slobodan doći u Banjaluku na potpis šestomjesečnog ugovora. On bi danas trebalo da i potpiše ugovor do kraja ove sezone sa "crveno-plavima" čim bi, kako je naveo, sebi ispunio još jednu veliku želju.

- U principu, ja sam se dogovorio da narednih šest mjeseci budem trener Borca. Razmišljalo se i o nekoj dužoj saradnji, ali smo zaključili da je to najbolje za sad pola godine - kaže Vujović.

On će tako naslijediti Mirka Mikića, koji će mu biti pomoćnik u narednom periodu.

Vujović iza sebe ima trofejnu igračku i trenersku karijeru, vodio je Partizan, Sijudad Real, Vardar, Zagreb, bio selektor Јugoslavije, SCG, Slovenije, Makedonije...

Od ljetos je bio slobodan kada je napustio Zagreb.