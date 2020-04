Vujošević stao u odbranu Novaka Đokovića

Duško Vujošević stao je u odbranu Novaka Đokovića, koji je na udaru svjetskih medija zbog stava da razmisli o tome da li će prihvatiti vakcinu protiv korona virusa.

Đoković je odgovorio na kritike, a legendarni trener Partizana nije zaboravio teniskom gigantu jedan lijep potez iz prošlosti.

- Novak je, po mom mišljenju, nešto najbolje što Srbija ovog momenta ima. Radi se o čovjeku koji nije doktor medicine, ali je doktor čojstva i junaštva. Posmatrajte samo ovaj njegov potez kad on daje pomoć Bergamu, kakav je to osjećaj plemića za momenat i za čin. Znam da se mnogo bavi istraživanjem zdravog načina života i da to primjenjuje. Sjećam se kad je meni slao telefonske poruke kada sam bio prvi put u bolnici zbog problema sa bubrezima. On je bio na turniru u Australiji, a meni je slao poruke s predlozima dijete koja bi mogla da mi pomogne - otkrio je Vujošević u razgovoru za Direktno.

Đoković je donirao velika novčana sredstva Srbiji i Bergamu u Italiji, a u posljednjem Instagram uključenju, otkrio je kako se osjeća zbog kritika.

Pored toga, Novak je iznio i niz zanimljivih zapažanja o alternativnoj istoriji Srbije.