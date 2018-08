Vujošević: Nisam više selektor košarkaške reprezentacije BiH

Duško Vujošević više nije selektor košarkaške reprezentacije BiH. Ovu informaciju potvrdio je u razgovoru za srpske medije, a između ostalog, dodao je kako ljudi iz Košarkaškog saveza BiH nisu uradili ništa da zadrže Mensura Bajramovića.

Vujošević je u razgovoru za Kurir rekao da su on i KS BiH imali dogovor da će ga sačekati dok ne riješi zdravenstvene probleme.

"Praktično sam završio saradnju sa reprezetnacijom BiH. Imali smo dogovor da oni mene mogu da čekaju kako bih riješio zdravstveni problem. U pitanju je bila ne vrsta premošćavanja problema u liku Mensura Bajramovića, koji je trebalo da vodi tim dok sam ja odsutan", rekao je Vujošević, pa nastavio:

"Ja sam se odrekao primanja za vrijeme dok nisam na klupi BiH, sugerisao sam da se taj novac proslijedi stručnom štabu i da se tako ti ljudi obavežu. Međutim, to nije urađeno, ne znam iz kojih razloga. Mensur je ranije bio najavio da će, ukoliko dobije drugu ponudu, morati da je prihvati", istakao je Vujošević.

Što se tiče odlaska Bajramovića, Vujošević je rekao da je ovaj trener dobio ponudu u najgore moguće vrijeme i da je morao otići.

"Dobio je ponudu u najgore moguće vrijeme kada je u pitanju reprezentacija. Kako ljudi iz Saveza nisu uradili ništa da ta sredstva prebace njemu i da ga na taj način obavežu, on je, ma koliko mu je neprijatno bilo, morao da ode", istakao je ovaj trofejni trener.

Što se tiče budućnosti reprezentacije BiH, Vujošević smatra da ovaj tim može napraviti puno toga te im je poželio sve najbolje.

"KS BiH mora da potraži drugo rješenje, rješenje druge vrste. Ja sam s tim potpuno saglasan, a najviše bih volio da to bude Jasmin Repeša. Mi smo u teškim uslovima uradili dobar posao do sada. Od nekih golobradih mladića koji su krenuli od kvalifikacija došlo se do situacije da se tim kvalifikuje na SP, ako se na terenu i oko njega ozbiljno radi. Prije svega zbog igrača i ljubitelja košarke u BiH nadam se da će se podići kvalitet rada te organizacije i zadržati kvalitet rada ekipe u ovom periodu. Želim im sve najbolje, ali naša saradnja je završena. Ne želim da radim bilo šta prije nego što završim transplataciju bubrega, a sa procesom rehabilitacije za to će biti potrebno sedam, osam mjeseci", zaključio je Duško Vujošević.