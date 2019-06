Vranješ predstavljen u AEK-u

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ (29) vratio se u AEK, klub u kojem je igrao najbolji fudbal u svojoj karijeri ispunjenoj brojnim dešavanjima van terena i burnim životom.

Vranješ je prije samo 12 mjeseci iz AEK-a prešao u Anderlecht za 3,2 miliona eura, ali je u belgijskom klubu bio prognan nakon samo nekoliko mjeseci te je bio protjeran u rezerve.

Navijači AEK-a ga obožavaju, a na predstavljanju su ga dočekali uz slogane "Dobrodošao u svoju kuću" i "Komandant se vratio".

"Osjećam kao da nikada nisam napustio tim i ispunio sam san da ponovo nosim dres AEK-a. Pomoći ću timu da dostignemo ciljeve i vratimo prvo mjesto. Moj odnos sa AEK-om će biti ljubavna afera do kraja mog života. Želio bih još jednom da se zahvalim Dimitrisu Melissanidisu. Borio se da me vrati. Juče smo razgovarali i rekli smo neke vrlo jake stvari i ono što sam mu obećao, to ću učiniti", rekao je na predstavljanju Vranješ, koji je za AEK do sada za AEK odigrao 57 utakmica.