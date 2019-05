Voriorsi savladali Roketse, na korak do finala Zapada VIDEO

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa pobijedili su Hjuston Roketse na domaćem parketu rezultatom 104:99 i došli na korak od finala Zapada.

Ovo je bila prva pobjeda Voriorsa poslije dve vezana trijumfa Roketsa, pa je aktuelni šampion poveo sa 3-2 u seriji polufinala Zapada NBA plej-ofa.

Voriorsi su krenuli furiozno u želji da sačuvaju prednost domaćeg terena, pa su poslije prve četvrtine imali dvocifrenu prednost (31:17).

Njihova prednost rasla je u drugoj četvrtini i u jednom trenutku iznosila i 20 poena, ali je Hjuston uspio da se u potpunosti vrati u meč u trećem kvartalu, prenosi B92.

Utakmicu je obilježila i povreda najboljeg igrača domaćih Kevina Durenta, koji je krajem treće dionice povredio desnu nogu. Težina njegove povrede još nije poznata.

Roketsi su Durentovu povredu "iskoristili" i čak došli i do vođstva početkom četvrte četvrtine. Voriorsi su, ipak, rezultatski plus vratili na svoju stranu i uspjeli da dođu do pobjede, bez veće drame.

Klej Tompson bio je najefikasniji u ekipi iz Ouklenda sa 27 poena, a pratili su ga Stef Kari sa 25 poena (9/23 iz igre) i Durent sa 22. Drejmond Grin je bio nadomak tripl-dabla sa osam poena, 12 skokova i 11 asistencija.

Džejms Harden je još jedanput bio najefikasniji igrač Hjustona i meč je završio sa 31 poenom (10/16) i osam asistencija. Erik Gordon je postigao 19, Pi Džej Taker 13, a Iman Šampert i Kris Pol po 11 poena.

Serija se sada seli u Teksas, gdje će Hjuston u šestom meču polufinala Zapada dočekati Golden Stejt u subotu od 4 sata poslije ponoći.