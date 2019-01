Voriorsi razbili Denver i preuzeli prvo mjesto

Golden Stejt Voriorsi su savladali Denver Nagetse na gostovanju 142:111, a tom pobjedom su preuzeli prvo mjesto na tabeli Zapadne konferencije NBA lige.

Golden Stejt je fantastično otvorio meč u Denveru jer je za prvu četvrtinu taj tim postigao 10 trojki i vodio je 51:38. Tako su Voriorsi i postavili istorijski rekord NBA lige po broju poena koje je jedan tim postigao u prvoj četvrtini. Denveru je bilo veoma teško da prati ritam Voriorsa i izgubio je svaku od sljedećih četvrtina.

Kevin Durant - 17 PTS, 3 3PM

Klay Thompson - 13 PTS, 3 3PM

Steph Curry - 12 PTS, 4 3PM

The @warriors scored 51 points in the first quarter, an NBA record for most points scored in a first quarter. pic.twitter.com/oreUrwwXOE — NBA.com/Stats (@nbastats) January 16, 2019

Golden Stejt je šutirao fantastično iz igre, dominirali su u skoku, a meč su završili sa 38 asistencija. Za tri su šutirali 21/39.

Najefikasniji u pobjedi Voriorsa su bili Klej Tompson i Stef Kari koji su imali po 31 poen, Klej je dao pet, a Stef osam trojki dok je Kevin Durent ubacio 27 poena. Kod Nagetsa je Markus Bizli imao 22 poena, a Nikola Jokić je postigao 17.

Lejkersi i Bulsi su igrali egal prvo poluvrijeme, da bi "jezeraši" osetniju prednost napravili tek krajem trećeg perioda. Na četiri i po minuta do kraja su Lejkersi, koji su opet igrali bez Lebrona Džejmsa, išli i na plus 18 i jasno je bilo da Čikago ne može da se vrati u meč.

Brandon Ingram gets to his spot for the short J!

14-0 @Lakers run in the 4th on @NBATV.#LakeShow 94#BullsNation 76

4 minutes left to play pic.twitter.com/FBCS6Yh4sY — NBA (@NBA) January 16, 2019

Lonzo Bol je kod Lejkersa imao 19 poena, a Džabari Parker kod Bulsa 18.

Filadelfija Seventisiksersi su savladali Minesota Timbervulfse 149:107, dok su Indijana Pejsersi bili bolji od Finiks Sansa 131:97.

Siksersi su odmah počeli motivisano protiv bivše ekipe Džimija Batlera i postigli su 40 poena za prvu četvrtinu. Poslije druge je bilo čak 25 razlike i to vođstvo je ekipa iz Filadelfije održavala do kraja.

Džoel Embid je bio fenomenalan u ovom meču i imao je čak 31 poen uz 13 skokova, a Džimi Batler je postigao 19. Derik Rouz je za Minesotu ubacio 15 poena, dok je Dario Šarić za 23 minuta na parketu bivšoj ekipi ubacio 11 poena.

Embiid puts up 21 PTS, 9 REB and the @sixers score a season half high 83 points in the 1st half!#HereTheyCome 83#AllEyesNorth 58

JJ Redick: 13 PTS, 3 3PM

Ben Simmons: 13 PTS, 7 REB, 6 AST

📺: @NBATV pic.twitter.com/QFCyFWmcyu — NBA (@NBA) January 16, 2019

I Indijana je na svom parketu bila veoma ubjedljiva protiv Finiksa. Nakon plus 11 poslije prvog poluvremena Pejsersi su meč prelomili u trećem periodu poslije kog su imali 23 poena viška.

Bojan Bogdanović je bio najefikasniji kod Indijane sa 20 poena, dok je Ti Džej Voren ubacio 18 za Sanse.

Atlanta je slavila protiv Oklahoma Siti Tandera 140:125. Atlanta je vodila poslije prvog poluvremena, da bi se Oklahoma vratila u trećoj četvrtini. Početkom posljednjeg perioda rezultat je bio u egalu da bi Hoksi napravili veoma brzo vođstvo od najprije dva posjeda razlike, a ubrzo je prednost bila i dvocifrena.

Džon Kolins je imao 26 poena kod Atlante, Aleks Len i Tre Jang su dodali po 24, a Atlanta je odlično šutirala za tri 18/37. Rasel Vestbruk je ubacio 31 poen za Oklahomu, a imao je i 11 asistencija.

Milvoki je bio veoma ubjedljiv protiv Majamija kod kuće 124:86. Već u prvom poluvremenu su Baksi pokazali ko je favorit jer su na velikom odmoru vodili 24 razlike, a tu prednost su samo uvećavali jer su dobili i treću i četvrtu četvrtinu. Janis Adetokumbo je imao tripl-dabl sa 12 poena, deset asistencija i deset skokova, dok je Erik Bledso bio najefikasniji sa 17 poena. Hasan Vajtsajd i Džastis Vinslou su završili sa po 19 poena kod Majamija.