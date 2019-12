Vojvodić: Ogroman iskorak Borca, Zvijezda 09 najsmješniji tim ikad

"Čestitam Borcu na polusezoni, cijelom banjalučkom klubu na ogromnom iskoraku, takođe i mom kolegi Kruniću, kao i navijačima koji su se vratili na Gradski stadion", rekao je bivši trener Banjalučana Darko Vojvodić.

Trener kragujevačkog Radničkog Darko Vojvodić prokomentarisao je nedavno završeni jesenji dio Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Premijer liga BiH je na zimskoj pauzi poslije 19. odigranih kola u kojoj su jesenju titulu osvojili fudbaleri Sarajeva, a posljednje mjesto pripalo Zvijezdi 09 iz etno-sela Stanišići.

Bivši šef struke banjalučkog Borca istakao je na početku razgovora da je ove sezone Premijer liga BiH dosta slabija u odnosu na neke prethodne godine.

"Dosta klubova jedva preživljava, pogledajte Čelik, tuzlansku Slobodu, Mladost iz Doboja kod Kaknja i 'fenjeraša' Zvijezdu 09, koja je najsmješnija ekipa u istoriji fudbala. Oni su u sportskom sektoru promijenili mnogo neznalica, to je nečuveno. Semberci su već ispali, samo im niko nije javio", izjavio je Vojvodić za "Mondo".

Vojvodić je takođe bio razočaran zbog cijelog slučaja otpuštanja Husrefa Musemića sa klupu jesenjeg prvaka BiH nakon što je "bordo" tim poražen od gradskog rivala Željezničara iako je imao velikih kadrovskih problema. Uprkos svemu, Sarajevo je sa bodom viška polusezonu okončalo na liderskoj poziciji.

"Primjera poput Musemićevih je bilo dosta u prošlosti, to je tako kod nas u BiH. Žao mi je Husrefa, načina na koji je dobio otkaz jer to definitivno nije zaslužio ni kao nekadašnji igrač, kao trener niti kao čovjek", dodaje on.

Iako se nakon što je uveo Borac u Premijer ligu BiH razišao sa banjalučkim klubovima, prezadovoljan je partijama crveno-plavih u jesenjem dijelu. Banjalučani su zimsku pauzu dočekali na diobi drugog mjesta, sa serijom od 10 utakmica bez poraza (osam pobjeda i dva remija) u svim takmičenjima.

"Čestitam Borcu na polusezoni, cijelom banjalučkom klubu na ogromnom iskoraku, takođe i mom kolegi Kruniću, kao i navijačima koji su se vratili na Gradski stadion. Znao sam da će se ovo desiti još kad sam bio u klubu, kada nije bila baš sjajna situacija, ali Borac je stvarno zaslužio sve pohvale i u rukovodstvu i stručnom štabu. Ono što mene posebno raduje, da je veliki broj igrača koji je pod mojim vođstvom stasao u klubu, i sada su odigrali značajnu ulogu u jesenjem dijelu sezone. Uz Marka Jovanovića, koji je vrhunski igrač i Vladimira Volkova, koji je po mom ukusu, mislim da je Borac čak i kandidat za titulu, bez obzira šta ko mislio", istakao je nekadašnji strateg Drine iz Zvornika, tuzlanske Slobode, Slavije, GOŠK-a, Travnika, Tuzle sitija i mnogih drugih.

Osim ekipe iz bijeljinskog predgrađa, koju je već otpisao, Vojvodić je naveo još tri kluba kao najveće favorite za ispadanje iz šampionata BiH, a to su zenički Čelik, Mladost i Sloboda.

"Ove ekipe imaće na proljeće ogromne probleme da osiguraju opstanak, a jedino se nadam da to neće biti moja tuzlanska Sloboda", zaključio je trener Radničkog.