Vlahović jači od korone: Osjećam se dobro, ali je nephodno slušati preporuke

Fudbaleru Fiorentine Dušanu Vlahoviću nedavno je potvrđeno da je pozitivan na koronavirus, a kako kaže trenutno se osjeća sjajno i čeka da se završi period izolacije. Samim tim što igra u Italiji bio je svjestan da postoji veliki rizik od zaraze, ali poručuje da se ne plaši, već se trudi da poštuje savjete i preporuke doktora.

„Osjećam se super. Nisam imao visoku temperaturu od one večeri kada sam otišao u bolnicu. Sumnjao sam da bih mogao da pokupim virus jer su moji saigrači prije utakmica imali visoku temperaturu. Bio sam kući kada sam vidio da nešto nije u redu, temperatura mi je skočila na 39, otišao sam u bolnicu, nakon čega su me pustili kući. Sve je bilo u redu, a telefonom su mi javili da sam pozitivan“, rekao je Vlahović.

Pred Dušanom je još 10 dana ostanka u karantinu, a smatra da je čitava situacija na Apeninskom poluostrvu izmakla kontroli jer se Italijani nisu pridržavali preporuka.

„Svi su se ponašali kao da se ništa ne dešava, i tako je počelo da se širi. Kada su reagovali bilo je poprilično kasno. Ne diže sa panika bespotrebno, situacija nije bezazlena, ali ne bojim se. Italijanski doktori padaju od umora. Ljudi treba da se pridržavaju pravila, prvo zbog sebe, a onda i zbog ostalih. Svi imamo bližnje starije od 65 godina, i zbog njih bi trebalo da budemo oprezni. Meni je prvom teško da budem kući, ali moram da budem strpljiv“, izjavio je Vlahović.

Ispričao je i kako mu je od trenutka kada je saznao da je bolestan stiglo dosta poruka podrške i ohrabrenja.

„Bio sam prijatno iznenađen i zahvaljujem se svima. Ljudi žele da čuju i znaju kako je boriti sa virusom. Pokušavam da svima izađem u susret. Prijatelji i porodica su uz mene i zahvalan sam na tome“, kaže Vlahović.

Prisjetio se i vremena kada je iz Partizana trebalo da prijeđe u Fiorentinu. Transfer je zamalo propao, ali je na kraju sve ispalo kako treba.

„Bila je jako neizvjesna situacija. Uvijek sam imao cilj, i on me vuče da napredujem. Sve u svemu ovo je naš posao i nemamo prava da se žalimo, volimo ovo čime se bavimo, naravno da ne može da bude uvijek lako, ali kockice na kraju moraju da se poklope. Ako si fokusiran možeš da stigneš gdje god hoćeš. Nekada sam i pretjerano drzak, jer nisam dovoljno iskusan da iskontrolišem emocije. Možda mi je to i potrebno i bez toga ne bih bio ovdje gdje sam sada“, smatra Vlahović.

Podrška koju je imao u Nikoli Milenkoviću, po dolasku na „Artemio Franki“ bila je od velikog značaja. Sjajni štoper je do Dušanovog dolaska prošao sve, pa je mogao da mu udijeli dosta korisnih savjeta.

„Da mi nije bilo Blekija bilo bi mi milion puta teže. Zahvaljujući njemu ekipa me je prihvatila, tjerao me da učim jezik odmah. Govorio mi je kako da reagujem u nekim situacijama, bio je za mene tu i van terena, bukvalno poput starijeg brata. I dalje je to sve tako. Na terenu je prava zvijer. Najbitnije mi je bilo da naučim da komuniciram na terenu, kako bih mogao da razumijem igru. Nakon toga je sve krenulo prirodno. Čak nisam išao ni na časove italijanskog“, ispričao je Vlahović.

Da su Italijani majstori taktike i da ništa ne prepuštaju slučaju shvatio je veoma brzo.

„Tri puta sedmično radimo na taktici, po sat i po ili dva. Ako se pogriješi za pola metra stiže kazna i primaš gol. Mora da postoji intenzitet, brani se i napada, i to je u današnjem fudbalu jako bitno.Igrači sa naših prostora imaju više kvaliteta od ostalih, ali naš mentalitet i neke druge stvari mogu da nas odvuku od ispravnog puta. Ritam u Italiji, konkretno, je na mnogo višem nivou. Kada bi se mi fokusirali na to, smatram da bi bili tu negdje“, zaključio je Fiorentinin napadač.