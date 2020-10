Jagodić za ATV: Jak Borac smeta mnogima, ali nećemo odustati od naših ciljeva

Dan nakon nove prvenstvene pobjede, Vlado Jagodić, šef stručnog štaba FK Borac, bio je gost "ATV jutra":

Jagodić se, između ostalog osvrnuo i na dešavanja nakon utakmice sa Veležom, i verbalnog sukoba sa trenerom mostarskog kluba Feđom Dudićem.

"Uvijek sam bio korektan prema svim klubovima i svojim kolegama iz trenerskog posla. Ja nisam želio da se desi to što se desilo, ali nisam mogao da dozvolim takvo ponašanje. Kada smio poraženi u Mostaru, sportski sam čestitao njegovoj ekipi. Ipak, ja ne mogu da dozvolim da neko poništava sve ono što mi radimo. Trudio sam se da nikoga ne uvrijedim, već samo da iznesem činjenice koje se tiču utakmice i same pripreme utakmice. U narednih nekoliko dana, vrlo vjerovatno ćemo da iznesemo još neke detalje koje su prethodile ovom duelu. Za sada ne bih da se bavim time, i mislim da bi trebali više da se bavimo našom serijom pobjeda, nego perifernim stvarima".

Jagodić je poručio da je očigledno da je povratak FK Borac u sam vrh ovdašnjeg fudbala mnogima trn u oku.

"Mi smo sada u samom vrhu Premijer lige BiH i očigledno je da to nekom smeta. Borac je svima najbolji kada ispada iz lige i kada se bori za opstanak. Tada ga svi hvale. E, to više nećemo da dozvolimo. Mi imamo naš koncept rada, naše planove, i nećemo odustati od toga. Naši fudbaleri marljivo rade, nižu dobre rezultate, a klub je ostvario i veliki transfer. Sve to bode oči mnogima".

Vlado Jagodić sumirao je dosadašnji dio sezone, osvrnuo se na dolazak mogućih pojačanja, te najavio da će fudbaleri Borca učini sve da do kraja premijerligaške trke ostanu u borbi za titulu.