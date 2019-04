Novinar ESPN Adrijan Vojnarovski, pozivajući se na dobro proverene izvore, otkrio je na svom Tviter profil da će se nekadašnji centar Los Anđeles Lejkersa, Šarlot Hornetsa i Sakramento Kingsa biti jedan od ljudi iz klase 2019. koji će postati član Kuće slavnih i tako stati "rame uz rame" sa ostalim košarkaškim legendama.

Via the International Committee, Vlade Divac has been chosen for induction into the Naismith Basketball Hall of Fame Class of 2019, sources tell ESPN. He’s one of seven NBA players with 13K points, 9K rebounds, 3K assists and 1,500 blocks. Divac had a storied FIBA career.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 6, 2019