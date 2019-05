Najbolji teniser svijeta Novak Đoković istakao je da je vjerovao u povratak čak i kada se suočavao sa meč loptama Huana Martina del Potra u četvrtfinalu Mastersa u Rimu.

Srbin je do pobjede došao poslije tri sata i četiri minuta igre, a slavio je rezultatom 4:6, 7:6 (6), 6:4.

Posebno uzbudljiv bio je drugi set u kome je Đoković vodio sa 5:3 i imao set loptu. Ipak, na kraju je odlučivao tajbrejk, u kome je Argentinca propustio dve vezane meč lopte.

"Imao sam sreće u prelomnim momentima tajbrejka u drugom setu. Del Potro je igrao zaista dobro. Pokušavao sam da mu se oduprem do kraja, ali je on preuzeo inicijativu. Krajem prvog seta je počeo da udara odlično sa obe strane, bekhend ga je služio. Zadao mi je mnogo muke. Ali nikada nisam gubio vjeru da mogu da se vratim u meč. On je imao 6:4 u tajbrejku drugog seta... Promašio je onda nekoliko poena. I na brejk loptu u trećem setu je izbacio forhend. To je ono što se desilo, to je sport", rekao je Novak.

U polufinalu rival prvom teniseru svijeta biće još jedan Argentinac - Dijego Švarcman.

"Sada moram da se odmorim. Mogu samo da kažem da mi je drago zbog Dijega. On je odličan igrač i dobar momak."

Duel Đokovića i Švarcmana na programu je u subotu od 20 časova. Nešto ranije u prvom polufinalu snage će odmariti Rafael Nadal i Stefanos Cicipas.