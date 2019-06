Viralni HIT: Salah pomislio da ga novinarke želi poljubiti pa REAGOVAO

Novinarka je Salaha intervjuisala na terenu, a kako je još bila galama na stadionu, novinarka se pokušala primaknuti Salahu kako bi je bolje čuo. Ali, čini se da je on pomislio da ga ona namjerava poljubiti pa se brzo izmaknuo i podigao ruku kako bi se “odbranio” od nje.

Međutim, veoma brzo je shvatio da je došlo do zabune, a intervju je nastavljen dalje.

Mo Salah backing away because he thought the female reporter was trying to kiss him.

The guy is so pure ❤️#LFC pic.twitter.com/PrsL5enm4H

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) June 4, 2019