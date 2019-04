Vipert pobjednik treće etape

Holanđanin Vuter Vipert pobjednik je treće etape međunarodne biciklističke trke Beograd-Banjaluka. Treća etapa vožena je od Bijeljine do Teslića, u dužini od 175 kilometara. To je ujedno i druga pobjeda Vipertu. Prvi je prošao i kroz cilj druge etape trke, od Vlasenice do Brčkog.

"Svidjela mi se staza, pejzaži su prelijepi, iako nemamo puno vremena da gledamo. Zadovoljan sam što smo uspjeli da na ovako dobrim drumovima ostvarimo dobar rezultat. Za sutra cilj je naravno da sve snage bacimo na odbranu žute majice za ekipu i nadam se da ćemo u tome uspjeti," rekao je Vipert. A žutu majicu vodećeg u generalnom plasmanu trke zadržao je Vipertov klupski kolega Novozelanđanin Aron Gejt. On je i u Tesliću imao razloga za slavlje. "Da bilo je mnogo drugačije nego juče, nije bilo brda, ravna etapa, ali nije bilo lako. Naravno, lijepo je kada vaš kolega ponovi pobjedu, kada ste vi žuta majica, ali čestitke svim momcima iz mog tima. Nadam se da možemo i sutra ovako i da odbranimo žutu majicu," kaže Gejt. Biciklisti iz svih zemalja svijeta sutra će četvrtu, i ujedno posljednju, etapu trke voziti od Prnjavora do Banjaluke. "Bio je lijep dan u svakom smislu. Od početka Bijeljine, preko Brčkog, Modriče, Doboja, evo Teslić, tu smo peti put zaredom. Teslić grad domaćin. Šta da kažem, što se tiče sportskog dijela bilo je prelijepo gledati cijelu trku," zadovoljan je Vladimir Kuvalja, direktor 13. Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banjaluka. Zadovolni su i u opštinskoj upravi Teslić i lokalnoj Turističkoj organizaciji. To je izuzetan sportski događaj koji, između ostalog, promoviše turističke potencijale te opštine. I ove godine to su prepoznali u „Banji Vrućici“ i dali svoj doprinos. "Naravno, Opštinska uprava i načelnik opštine će nastaviti uspješnu saradnju sa biciklističkim savezom," kaže je Vanja Pajkanović, šef Odsjeka za odnose sa javnošću opštine Teslić. "Osnovna misija Banje Vrućice je zdravlje. Mi promovišemo sve što ima veze sa zdravljem. Tako i sport i rekreaciju. Biciklizam je jedan od idealnih načina da promovišemo tu svoju djelatnost. Rado smo prihvatili poziv da budemo sponzori," rekao je Aleksandar Radošević, izvršni direktor ZTC „Banja Vrućica“, Teslić.



Trinaesta Međunarodna biciklistička trka Beograd-Banjaluka okupila je 175 biciklista iz svih krajeva svijeta. Trka se vozi u četiri etape, ukupne dužine od oko 700 kilometara. Pokrovitelji trke, koja se sutra završava u Banjaluci, su predsjednik Srpske Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković.