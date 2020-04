Vilander: Novak najveći gubitnik u svemu ovome

Bivši švedski teniser Mats Vilander smatra da Novaku Đokoviću najmanje odgovara pauza usljed pandemije virusa korona.

On smatra da je srpski as bio u velikom naletu na rekorde Rodžera Federera, ali će morati da sačeka, pošto tenisa sigurno neće biti do 13. jula.

"Veliki je gubitak i za sve tenisere koji su jurili 'veliku trojku'. Naravno, oni su napredovali dosta putem treninga, ali momci kao što su Šapovalov, Cicipas i Ože-ALijasim će odrasti tek igranjem mečeva. Kada ste mladi trening vas ne zanima previše. Ne želite da provodite sate udarajući bekhende, želite da igrate mečeve", rekao je Vilander.

Novak je sezonu započeo sa 18 uzastopnih pobjeda, osvojivši ATP kup, Australijen open i turnir u Dubaiju. S druge strane pauza možda najviše odgovara Federeru, koji je zbog operacije koljena već najavio da neće igrati do sezone na travi, koja je takođe otkazana.

Kada tenis ponovo počne da se igra, svi će morati da krenu od nule. A jako je loše to što se ne zna kada će početi", poručio je Vilander.