Vilander: Čak ni Federer nije dominirao kao što je Đoković

Mats Vilander, teniski stručnjak, uporedio je dominaciju koju je nad tim sportom imao Novak Đoković sa onom koju je imao Rodžer Federer.

Vilander misli da je Novakova dominacija tokom 2011. i 2016. godine bila neprikosnovena, veća nego što ju je imao Federer u bilo kom periodu svoje karijere.

"Kada je Novak na najvišem nivou, kada je fokusiran, može da osvoji tri Grend slema u godini. To je već uradio 2011. i 2015/16, što su mu bile najbolje godine u karijeri. Tada su svi govorili da će on prestići Federera po broju GS. Da je postojao neki svjetski teniski rekord, Novak bi ga tada oborio jer je pobjeđivao u svim aspektima i na svim podlogama. Čak ni Federer nikada nije tako dominirao. On kada pobjeđuje to izgleda lako i jednostavno. Ne pravi neiznuđene greške i ne možete ga kazniti", rekao je Vilander za "Publiko".

Šveđanin je pričao i o Novaku kao osobi.

"Sada je zainteresovaniji za ostale stvari nego ranije. On je otac, muž i teniski igrač i normalno je da tu tenis ispašta, jer je najnebitniji od pomenutog. Kada je imao 18, 19 godina naučio je kako da se smiri, kako da savlada svoje emocije, a sada se vratio pravom igranju tenisa", zaključio je Mats.