Veliki uspjeh klubova iz ABA lige, svi prošli u Top 16 fazu Evrokupa

Plasmanom u Top 16 fazu Evrokupa, Mornar je napravio istorijski uspjeh. Istovremno, pobjeda Barana označila je da četiri kluba iz ABA lige nastavljaju takmičenje što je ove godine uspjelo još samo Špancima i Francuzima. Podatak je to koji govori da ABA liga u ovom trenutku spada među najkvalitetnija prvenstva Evrope.

"Cilj je ispunjen. Dva kluba iz Crne Gore su prošla dalje, to je nevjerovatno, iz ovako male zemlje. Nadam se da će to natjerati neke nove klince da počnu da se bave košarkom i da će to koristiti reprezentaciji. Budućnost je tu odavno, sada smo se i mi priključili. Velika stvar za nas", rekao je Pavićević.

U Evroligi region predstavlja Crvena zvezda koja trenutno zaostaje za klubovima na plejof mjestima, a Igokea u Ligi šampiona ima lijepu priliku da ode još jedan korak dalje. Sedam klubova im ambiciju da zaigra u doigravanju ABA lige, to je još jedan pokazatelj da se ove sezone na Jadranu igra dobra košarka. Miroslav Berić za ATV poručuje da stav Evrolige prema ABA ligi mora da se mijenja.

"Uspjeh je svakako, ali nisma iznenađen. Sve su to klubovi koji imaju kvalitet, a Evrokup nije jak kao Evroliga. Bio sam optimista. Nadam se da će ovi rezultati natjerati ljude iz Evrolige da promijene stvar prema ABA ligi koja mora da ima sigurne predstavnike u međunarodnim takmičenjima", rekao je Berić.

U posljednje vrijeme mogu se čuti kritike na račun abaligaša zbog velikog broja stranaca u rosterima, naročito kod beogradskih vječitih rivala. Sa duge strane ne smije da se zaobiđe afirmacija mladih igrača, poput Petruševa, Simonovića, Žugića, Prkačina, Đorđevića i Ilića. To je još jedna potvrda da na ovim prostorima iznova rastu novi klinci spremni da jednog dana zaigraju na vrhunskom nivou.