Veliki skandal: Fudbaler Zvezde Gelor Kanga nema 30 nego 35 godina!? Pravo ime mu je Kijaku-Kijaku Kijanga?

Naime, afrički i francuski mediji danas pišu o velikom skandalu. Društvene mreže preplavili su Kangini navodni papiri iz tinejdžerskih dana. U njima piše: Kanga nije rođen 1990. nego 1985. godine. I ne zove se Gelor Kanga nego Kijaku-Kijaku Kijanga.

Sve to su u Kongu i mogli da saznaju pošto je Gelor – ili Kijaku Kijaku, tamo i rođen, u Kinšasi. Prema dostupnim podacima tek se kao 17-godišnjak doselio u Gabon. Ili ako vjerujemo sad ovim papirima kao 22-godišnjak.

Bilo je to svakako 2007. godine, a 2012. je Kanga već zadužio dres reprezentacije Gabona. U Kongu ipak tvrde da nije prošlo punih pet godina otkako se tamo odselio što je FIFA-in uslov da se promijeni “fudbalsko državljanstvo”. Navodno, promijenio je papire kako ne bi zauzimao mjesto stranca u svom klubu.

Ove optužbe ipak tek treba dokazati. Ako se to i desi, onda bi Gabon zaista mogao da bude surovo kažnjen. Ako bi se samo izbrisala pobjeda od 3:0 protiv Konga odlazak u Kamerun je propao. Kongo je navodno uložio zvaničnu žalbu pred Afričkom fudbalskom konfederacijom (CAF). Fudbalski savez Gabona optužen je za prevaru.

Što se tiče Crvene zvezde – ništa. Niti je ona znala za Kangu 2012. godine, niti sve ovo ima bilo kakve veze sa njom. Osim što naravno ne bi mogla da zaradi na uskoro 36-godišnjem igraču. Ali Kanga i nije projektovan kao igrač koji bi u klub trebalo da unese veliki novac.

Gabon national team risks expulsion from AFCON 2021 for fielding ineligible player.

DR Congo reported Gabon to CAF and has proved beyond reasonable doubt that Gabon midfielder Guelor Kanga,30 is Congolese born named Kiaku-Kiaku Kianga born in 1985 (35yr old) in Kinshasa, Congo. pic.twitter.com/suEWmcHdIT

— African Sports Today (@africasportoday) April 27, 2021