Velike promjene u NBA - nova pravila i mjere za igrače

U pitanju je duel između Orlando Medžika i Boston Seltiksa koji je trebalo da se igra u srijedu.

To je odmah povuklo potez NBA, koja je najavila uvođenje novih pravila za ponašanje igrača i trenera u svrhu sprečavanja širenja virusa, prenio je novinar Adrijan Vojnarovski.

Naime, igrači više nemaju pravo da u hotelima imaju kakav kontakt sa bilo kime ko nije član tima.

Do sada su imali pravo da dovode goste u sobe, ali to više neće biti slučaj.

Domaći igrači i stručni štab neće smjeti da napuštaju svoje domove osim da prisustvuju timskim aktivnostima u dvorani, vježbaju napolju, kao i u slučaju nekih vanrednih okolnosti, navodi Vojnarovski.

For minimum of next two weeks, pre-game meetings in locker rooms are limited to 10 minutes -- with masks on, sources tell ESPN. All other meetings with players and team staff must be on the court, or a larger space that allows for 6-feet of social distancing.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2021