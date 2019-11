Velika pobjeda Borca protiv Izviđača

Veliku pobjedu večeras su zabilježili rukometaši Borca m:tel slavivši u Ljubuškom, protiv Izviđača, 26:24, u okviru 11. kola Premijer lige BiH.

Kao što su treneri obje ekipe i najavili, vidjeli smo čvrstu, tvrdu, pravu mušku igru, uostalom, kao i u svim utakmicama ove dvije ekipe godinama unazad.

Od prvog minuta i jedni i drugi teško su dolazili do gola protivnika. U toj izjednačenoj igri prvi dio prvog poluvremena pripao je domaćim igračima koji su imali jedan, odnosno dva gola prednosti. Rukometaši Borca m:tel prvi put dolaze do prednosti u 18. minutu, kada za 7:6 pogađa Brazilac De Souza. U narednih pet minuta domaći prave seriju 3:0 i odlaze na plus dva, 9:7. Ipak, izabranici Mirka Mikića odgovaraju novom serijom i dolaze do novog perokreta. Do kraja prvih 30 minuta Ljubušaci su izjednačili i na odmor se otišlo u egalu, 11:11. Zbog nekoliko spornih sudijskih odluka, reagovali u i igrači i članovi stručnog štaba "crveno-plavih", a zbog nedosuđenog sedmerca nad Nemanjom Vučićevićem, snažni pivot, koji se nije mirio sa odlukom sudija, isključen je na dva minuta zbog prigovora.

Početak drugog poluvremena pripao je Banjalučanima, koji u 41. minutu dolaze do najveće prednosti u dosadašnjem toku susreta, 17:14, zbog čega je trener Izviđača, Mario Bejliš, morao tražiti minut odmora. Nakon tajm-auta "crveno-plavi" su propustili priliku da odu na četiri gola razlike, što su Ljubušaci iskoristili i prišli na minimalnih 17:16 u 46. minutu. Tada je Mirko Mikić zatražio minut odmora, a Milan Dakić vratio dva gola prednosti svom timu. U poslednjih 10 minuta ušlo se pri rezultatu 21:19 za Borac m:tel.

Iako su Banjalučani imali i tri gol prednosti, 23:20, pet minuta prije kraja, domaći su u finišu prišli na gol zaostatka. U nizu spornih sudijskih odluka, tri minuta prije kraja isključili su i golmana Borca m:tel, Bojana Ljubišića, ali gosti su uspjeli zaustaviti nalet igrača Izviđača i zabilježiti važnu pobjedu.