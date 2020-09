Velika nada srpskog fudbala ima rak, počelo intenzivno liječenje

Loše vesti stižu iz Švajcarske! Mladi i talentovani srpski fudbaler, Vasilije Janjičić, koji ima srpsko i švajcarsko državljanstvo, ima rak, koji mu je dijagnostifikovan u julu.

Njegov klub Cirih, u koji je prešao prošlog ljeta iz njemačkog Hamburgera, objavio je saopštenje u kojem navodi da će se Vasilije biti podvrgnut intenzivnom liječenju karcinoma.

Njemu je rak dijagnostikovan početkom jula. Nakon što je srpskom fudbaleru trebalo neko vrijeme da pribavi konkretnu dijagnozu, sada je dobre volje i vjeruje u pobjedu protiv raka.

- Do sada sam dobro napredovao u terapiji. Čvrsto vjerujem u pobjedu u borbi protiv raka i učiniću sve što mogu da se što prije vratim i budem na terenu iz saigrače - optimista je Vasilije.

Predsjednik Ciriha takođe je pružio Vasiliju punu podršku.

- Poptuno podržavamo Vasilija u ovom teškom vremenu. Potpuno smo uvjereni da će pobijediti bolest i da će se brzo vratiti na teren - rekao je Ančilo Kanepa.

Bei Vasilije Janjicic wurde Anfang Juli eine Krebserkrankung festgestellt. Der 21-Jährige unterzieht sich einer intensiven Krebsbehandlung, welche bisher wie gewünscht anschlägt. Wir wünschen Vasi eine möglichst rasche Genesung & gute Besserung!👉🏽 https://t.co/TzO7gNANbb #fcz pic.twitter.com/ZEIrjyRX3m — FC Zürich (@fc_zuerich) September 2, 2020

Poruku podrške Vasilije je dobio i od svog bivšeg klub, HSV-a, koji je poželio talentovanom vezisti brz oporavak.

- Takođe želimo Vasilliju brz oporavak. Držimo palčeve. Ostani jak Vasi - piše u poruci njemačkog kluba.

Podsjetimo, Vasilije Janjičić je prošao sve reprezentativne karijere u reprezentaciji Švajcarske. Časopis "Four Four Two" svojevremeno ga je uvrsti među 50 najvećih talenata Evrope.

Srbija je svojevremeno željela da ga vidi u redovima Orlova, pa je tako bilo kontakata, ali ne i njegovog debija u dresu reprezentacije Srbije, a razlog je bio poziv u vojsku Švajcarske. Sam Janjičić rekao je tada za Telegraf da nije razmišljao o pozivu da igra u reprezentaciji Srbije, jer zvanični poziv nije dobio.