Bivši as Mančester junajteda je priveden nakon što je policija stigla u njegovu kuću po prijavi za uznemiravanje.

On je nanio lakše tjelesne povrede svojoj djevojci Kejt Grevil.

- Djevojka je zadobila manje povrede i nije joj potrebno liječenje - navodi se u policijskom izvještaju.

Gigs je pušten na slobodu nakon što je platio kauciju.

Got dressed up, went out, drank rose! Fab Manchester weekend 💫 pic.twitter.com/5bHMTfCVzN

— Kate Grevillé (@KateEAGreville) October 11, 2020