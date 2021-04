VAR i Džeko pogurali Romu, Dinamo bez šanse, silovit Arsenal

Odigrani su revanš mečevi četvrtfinala Lige Evrope. U polufinale plasirali su se Roma, Arsenal, Mančester Junajted i Viljareal.

Najzanimljiviji revanš, očekivano, bio je u Rimu. Ajaks je igrao hrabro, došao do vođstva preko Brobija u 49. minutu. A potom je zvezdani trenutak imao tragičar iz prvog meča Dušan Tadić, koji je postigao u 56. minutu pogodak za potpuni preokret u konačnom rezultatu. Ali radost je trajala svega minut, pošto je sudija Tejlor poslije gledanja VAR ustanovio da je bilo prekršaja prije gola i poništio isti. Kazna je uslijedila u 72. minutu kada se sjajno u šesnaestercu Ajaksa snašao otpisani Edin Džeko i pokazao da je on ipak najbolja napadačka opcija koju Fonseka ima.

Roma nastavlja put ka trofeju Lige Evrope, najvećoj šansi da se izbori plasman u Ligu šampiona, a rival u polufinalu biće joj Mančester Junajted. Crveni đavoli su mjesto u polufinalu vizirali već poslije pobjede u Granadi 2:0, a samo su je potvrdili na Old Trafordu novom pobjedom istovetnim rezultatom. Strijelac prvog gola bio je Kavani, a drugi je autogol Valjeha. Prvi meč dvije ekipe igra se u Mančesteru.

Dinamo je otišao u Viljareal da, uprkos porazu u Zagrebu 1:0 napravi novo čudo. Čudo je ipak izostalo, jer je Viljareal u samo pet minuta u finišu prvog poluvremena preko Alkasera i Romera došao do 2:0. Gosti su do kraja uspijeli samo da smanje preko Mislava Oršića. Rival Viljarealu biće ipak Arsenal, iako je Slavija odnijela sa Emirejtsa 1:1. U revanšu silovite su bile Tobdžije, do 24. minuta bilo je 3:0, a do kraja 4:0. Dvostruki strijelac bio je Lakazet, a po jedan gol postigli su Pepe i Saka. Prvi meč u polufinalu igraće se u Španiji.

Mečevi polufinala na programu su 29. aprila i 6. maja.