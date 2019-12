Vanredna Skupština FS RS biće održana u utorak

Sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske održana je danas u banjaluci. Jedina tačka dnevnog reda bila je zakazivanje vanaredne sjednice Skupštine FS RS. Ista će se održati u utorak od 19 časova u Banskom dvoru.

„Naš zadatak je bio da u što kraćem vremenskom roku deblokiramo Savez, odnosno da ga vratimo u legalne tokove. Da bismo to uradili imali smo dva zadatka iz rješenja prosvetnog inspektora. To je održavanje vanredne sjednice Izvršnog odbora i vanredne sjednice Skupštine. Prvi korak smo uradili, održali smo sjednicu Izvršnog odbora, na kojoj je bilo pristuno sedam od deset delegata. Donijeli smo zaključak da venrednu sjednicu Skupštine održimo u utorak od 19 časova, sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je tačka koju su naznačili članovi Skupštine“, izjavio je nakon sjednice prvi potpredsjednik saveza Dušan Marković.

Na vanrednoj Skupštini raspravljaće se o razrješenju Mile Kovačevića sa mjesta predsjednika FS RS, što zahtijevaju 43 delagata od njih ukupno 55.