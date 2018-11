Van Dajk sjajnim gestom oduševio svijet VIDEO

Fenomenalni defanzivac Liverpula bio je junak Holandije u posljednjem kolu Lige nacija. Postigao je gol u nadoknadi za izjednačenje protiv Njemačke 2:2 i tako donio svojoj reprezentaciji prvo mjesto i plasman na završni turnir.

Međutim, Van Dajk nije u žiži zbog sjajne igre, već zbog divnog gesta koji je napravio nakon meča.

Naime, rumunski sudija Ovidiju Hategan je na poluvremenu saznao da mu je majka preminula. Kada se završio meč, Rumun nije mogao da sakrije suze. Fudbaleri Holandije i Njemačke su saznali šta se desilo, a po posljednjem zvižduku Van Dajk je odmah prišao sudiji i pokušao da ga utješi.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.pic.twitter.com/NnHJMGCCGO

— AFC Ajax 💫 (@TheEuropeanLad) November 19, 2018