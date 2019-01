Valensija razbila Crvenu zvezdu

Košarkaši Crvene zvezde pretrpjeli su drugi poraz u TOP 16 fazi Evrokupa, pošto su izgubili u Valensiji od istoimenog tima 92:76.

Crvena zvezda je bila ravnopravan rival samo u prvoj četvrtini i na početku treće. Poslije prvih 10 minuta djelovalo je da ekipa Milana Tomića može da napravi veliko iznenađenje. Odlično su igrali u tom intervalu Džo Reglend i Stratos Perperoglu. Imali su gosti u nekoliko navrata šansu da se u tom periodu odlijepe na šest i više razlike, ali na kraju su vodili poslije tog perioda. Međutim, Van Rosom je u drugoj dionici pokrenuo domaćina, koji je zaigrao čvrsto u odbrani i došli su do plus osam. Zvezda je uspjela da smanji na pet poena, a na početku treće četvrtine dođe i do minus jedan.

Ipak, nije imala snage za preokret, tačnije Valensija joj nije dala šansu i na kraju odnijela ubjedljivu pobjedu 92:76. Kod pobjednika Bojan Dubljević je bio najefikasniji sa 14 poena, a Vil Tomas je postigao poen manje. Kod crveno-bijelih Džo Reglend je bio najefikasniji sa 21 poenom, a Bil Beron je jedini još bio dvocifren sa 11.

Zvezda je treća na tabeli Grupe G sa pobjedom i dva poraza. Valensija je prva sa 3-0, Unikaha ima 2-1, a Limož posljednji sa 0-3. Naredni meč Crvena zvezda igra u Beogradu protiv Valensije u srijedu.

(sportklub)