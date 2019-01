Vajda: Novakov cilje je kalendarski slem i Federerov rekord

Marjan Vajda, trener srpskog tenisera Novaka Đokovića, pričao je o odnosu sa svojim "štićenikom" i očekivanjima za narednu sezonu.

Vajda se sredinom prošle godine vratio u Đokovićev tim poslije par godina pauze i odmah je uslijedio rast i uspon tenisera koji je trenutno na samom vrhu svjetske rang liste.

Slovački tener je najavio Novakov napad na sva četiri Grend slema ove godine i, kako mu je Đoković rekao,

"Novak je već rekao da želi da osvoji sva četiri Grend slema u godini. Pričali smo i o Federerovom rekordu. Novak ima 14, a Rodžer 20 Slemova. Naravno, on mora da radi naporno i da ostane zdrav. To mu je jedina šansa da dođe do kalendarskog Grend slema", rekao je Vajda za "Sport.cz".

Đoković je tokom prošle sezone osvojio Vimbldon, Sinsinati, Šangaj i US open, a to čak ni njegov trener nije očekivao.

"Nismo očekivali tolike uspjehe. Kada sam se vratio u Novakov tim našao sam ga u stanju u kojem nije mogao da osvaja velike mečeve. Znao sam da će opet biti šampion, ali nisam mislio da će se to desiti tako brzo. Novak će u 2019. osećati veći pritisak i morati da se dokazuje kao favorit", dodao je Vajda.

Slovak ističe da je za uspjeh u sportu potreban dobar ljudski odnos između tenisera i ostalih ljudi u njegovom životu.

"Postoji dobar odnos između nas dvojice. Na teniskim terenima smo 24 časa, ne samo u pobjedama nego i u porazima i privatnom životu. To je moja prednost nad drugim trenerima, mi imamo duboko povjerenje. Novak kaže da sam ja dio njegove porodice. Imamo sličan mentalitet. Nisam još naučio srpski jezik, govorim engleski, ali znam neke riječi srpskog", kazao je slovački trener.

Novak i Marjan sljedeći pohod imaju na Australijan openu od 14. januara, gdje Đoković brani osminu finala.