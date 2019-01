Vajda: Novak je ratnik, svim srcem želi da još dugo bude najbolji

Novak Đoković i Marjan Vajda još jednom su pokazali da su savršen tandem, kao i cijeli Novakov tim. Trener iz Slovačke sumirao je utiske poslije Australije.

Na pitanje, kako se osjeća i kako je sve “preživio“, Vajda se zadovoljno osmjehuje.

“Odlično sam, kako bi čovjek mogao da se osjeća. Emocije su bile velike, ne možemo da mu vratimo toliko koliko on daje nama, ali naše zadovoljstvo jeste bilo veliko zbog svega što smo učinili za njega, ne samo u prethodne tri nedjelje, nego i u prošlosti. Sve se složilo i stvorilo najbolji mogući ishod – Novak je osvojio 15. Gren slem titulu, o čemu smo mogli samo da maštamo, sedmi Australijan open poslije svega što je prošao, povrede i teškog perioda. Sve je to istinski izvanredno, skoro da ne mogu da povjerujem šta se sve dogodilo“, izjavio je slovački stručnjak.

Novak i Vajda su ponovo uspjeli da vežu tri Grend slem titule. Zaista, fantastičan uspjeh, nešto što se u svijetu vrhunskog tenisa rijetko postiže.

“Kada smo ponovo počeli da sarađujemo, bilo je skoro kao da ponovo krećemo sve ispočetka. Novak je bukvalno opet počeo od nule, ali veoma je dobro i tada bilo za njega što je imao uspješnu prošlost i veoma čvrstu i zdravu osnovu. Svi su govorili da je samo pitanje vremena kada će se vratiti, ali nije baš bilo tako po mom mišljenju. Uskočio sam u tim i krenuli smo od nule. Istina je da znam Novaka dugo, ali bile su teške okolnosti sa kojima smo se suočavali. Očigledno, između nas postoji veliko povjerenje i blisko smo, to je moja prednost jer smo kao porodica i mogu sve da mu kažem. Nisam mu samo trener, autoritet ili šta već, nego sam i njegov prijatelj, što je takođe vrlo bitno. Điđi se vratio, tu je i Uli, bilo je mnogo dobre energije, jer on zna te ljude i znaju kako rade, imamo mnogo toga zajedničkog i isti, visokoprofesionalni pristup svemu“, dodao je Marjan.

Vajda nije ništa prepustio slučaju. Znao je tačno kako će sve funkcionisati, na čemu prvo treba raditi. Gledali smo njihove treninge u Melburnu, tu zaista nema mjesta improvizaciji.

“Kad sam došao, rekao sam mu da moramo da uradimo određene stvari, ovo, pa ovo i ono. Osnovno je bilo da se vratimo starim rutinama, da dobro treniramo. Takođe i kondicija je bila važna, jer nije bio baš u najboljoj formi kada smo ponovo počeli da radimo. Dobro je, što je Novak talentovan i što ima čvrstu osnovu, pa se sve vrlo brzo vratilo. Radili smo na novom servisu, na biomehanici forhenda, a i na kondiciji, jer nije igrao mnogo mečeva. Kada je počeo da igra više, da osjeća loptu, ponovo je počeo da vjeruje da može da igra na visokom nivou i da će svojom igrom da odnese prevagu“, priča Vajda.

Poslije svega, sve je bila stvar povjerenja. Malo ko je u svijetu tenisa vjerovao u takav Novakov povratak.

“Kao tim smo vjerovali da će se vratiti, ali nismo vjerovali da će se to dogoditi tako brzo. Ipak, on je toliko talentovan i došlo je brzo. Pobjeda nad Nadalom na Vimbldonu bila je najvažniji trenutak za njega. Tada se sudario sa jednim od najboljih i dokazao je sebi da je i on opet u toj kategoriji“.

Logično se postavlja pitanje motivacije. Kada neko osvoji toliko kao što je Novak, onda je uvijek teško krenuti iznova, ali njemu to uspjeva.

“Bio je veoma motivisan od samog starta. Ponekad čak i nestrpljiv, pitao me je kada će ponovo biti najbolji svakoga dana... Njegov profesionalizam je izvanredan, on je u tom smislu najposvećeniji čovjek kojeg sam vidio. Sada mu se još više divim zbog toga, jer ima porodicu i dvoje djece, teško je to uklopiti, ali on je uspio. Treba odati priznanje i njegovoj porodici, oni razumiju šta je za njega važno i šta je to što mnogo voli, a to je tenis, on iz sveg srca želi da bude najbolji na svijetu“.

Na slavljeničkoj konferenciji za medije, Novak je otkrio da će ove godine posebnu pažnju posvetiti igri na šljaci. To znači da je već zacrtao “misiju Pariz“, u pokušaju da osvoji novi “Nole slem“.

“Šljaka je drugačija podloga, pa je i kretanje drugačije, što traži rad na drugim mišićima. Takođe, drugačiji su i udarci sa malo više spina. Šljaka je mnogo sporija, duže razmjene, pa su potrebni i brzina i izdržljivost. Radićemo na tim specifičnostima šljake, svakako“, dodao je Vajda.