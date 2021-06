Vajda i Ivanišević imaju "ultimatum" za Đokovića

Marijan Vajda, slovački teniski stručnjak i dugogodišnji trener Novaka Đokovića, našalio se na pres-konferenciji poslije finala Rolan Garosa.

Vajda se obratio novinarima nakon što je Novak podigao drugi trofej na Rolan Garosu, a ukupno 19. na grend slemovima.

Slovak već neko vrijeme dijeli ulogu glavnog trenera sa Goranom Ivaniševićem, nakon što se vratio u Novakov tim poslije pauze.

- Rekli smo da ako Novak uspije da uzme sve Grend slem titule ove godine, da ćemo obojica dati otkaz. Evo, sada to i zvanično objavljujemo kao treneri - rekao je Vajda uz smijeh.

Vajda je ubijeđen da Novak može da osvoji takozvani “kalendarski slem“, odnosno sve Grend slem titule u jednoj godini.

Da bi to uradio mora da pokori Vimbldon i US open, pošto je prethodno isto uradio na Rolan Garosu i Australijan openu.

- Mislim da je to više nego moguće. Voli da igra na Vimbldonu i US openu. Bio sam malo zabrinut za šljaku, jer je on dug period godina, barem jedno desetak godina, imao sjajne rezultate, ali je mogao da uradi mnogo više na Otvorenom prvenstvu Francuske. Nekako mu se nije dalo... - dodao je Vajda.

Novak je trenutno na 19 slemova, ali se sigurno tu neće zaustaviti.

- Sve dok je Novak zdrav, kao što je sada, a i kada je u dobroj formi, mislim da ima sposobnost da osvoji "kalendarski slem" ove godine. Prilično sam siguran - podvukao je slovački stručnjak.

Pored pomenutih ciljeva, srpski teniser ima još jedan.

- Njegovi i naši ciljevi s uda osvoji zlato na Olimpijskim igrama i sve grend slemove. To bi bio najbolji mogući scenario, ali je to još daleko. Moramo da se fokusiramo samo na naredni cilj - dodao je Vajda.

