Uznemirujući video! Dembele kolabirao na treningu Atletika

Uznemirujuća scena viđena je danas na treningu madridskog Atletika kada se pozajmljeni fudbaler Liona Musa Dembele onesvijestio i pao kao pokošen na travu.

Kako prenose mediji u Španiji, Dembele se onesvijestio usred blagog pada krvnog pritiska, a prema istim informacijama njegovo stanje je stabilno.

Kako je javljeno, 24-godišnjak je na trenutak izgubio svijest, ali je kasnije uspio sam napustiti teren. Trenutno se nalazi u bolnici kako bi se obavili detaljni medicinski pregledi.

Atlético Madrid striker Moussa Dembélé collapsed in training today and had to receive medical attention.

He eventually regained consciousness and was able to walk off the pitch on his own. He is currently at hospital undergoing further medical tests. 🙏pic.twitter.com/3Gm7SG2Kf6