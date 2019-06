UŽIVO: Novak Đoković i Dominik Tim nastavili duel

Novak Đoković i Dominik Tim nastavili su polufinalni duel Rolan Garosa.

Meč je prekinut u petak predveče zbog nevremena i najave kiše, pri rezultatu 1-1 u setovima i vođstvu Tima od 3:1 u trećem dijelu igre.

Pobjednika čeka u finalu u nedelju Španac Rafael Nadala, koji je u petak bio bolji od Švajcarca Rodžera Federera u tri seta.

Uslovi su nešto bolji nego prethodnog dana, ali vetar i dalje duva. Doduše, teren je spreman za tenis.

Novak protiv Austrijanca u međusobnim susretima ima šest pobjeda i dva poraza.

Pratite tok meča:

14:16

1:4 – Katastrofalna sekvenca Đokovića

Tek poslije 40:0 Novak je odreagovao. Promijenio je reket, a onda pogodio ritern viner. Uslijedila je dupla greška, a onda skandalozan bekhend i Tim je potvrdio brejk.

14:12

1:3 – Loš gem, brejk Tima

Dosta grešaka srpskog tenisera i tri brejk lopte za Tima. Prva je spasena servisom, ali kod druge loptica nije mogla preko mreže... Brejk za Austrijanca.

14:08

1:2 – I Tim spasao brejk loptu

Ovo je bila kolosalna šansa za Đokovića. Došao je do brejk lopte, imao poen u svojim rukama na mreži, ali lopticu izbacio 30cm u aut. Tim je to znalački kaznio i došao do gema spasavši brejk loptu.

14:03

1:1 – Novak se izvukao iz problema

Veoma lak uvodni gem za Austrijanca, a onda, mislilo se, i za Novaka. Od 40:15 za Novaka Tim je došao do brejk lopte vrhunskom bekhend dijagonalom, ali je nije iskoristio jer je bekhend izbacio u aut. Odigrao je Đoković tri odlična poena i došao do gema i izjednačenja.

13:48

Idemo na kraću pauzu...Novak i Dominik su se zaputili u svlačionicu.

13:46

7:5 – Odličan gem za kraj 4. seta!

13:42

6:5 – Tim poklonio brejk, Novak servira za set!

Đoković je imao fenomenalnu šansu da dođe do 0:30, ali je loše napao jednu kratku loptu Tima i bio lobovan.

Novak je došao do brejk lopte, a Tim je napravio duplu servis grešku za novi brejk!

13:38

5:5 – Austrijanac izgriješio "za sve pare"

Griješi Novak, ali, na sreću, griješi i Tim... Čak četiri puta zaredom, tako da idemo dalje – 5 oba.

13:33

4:5 – Novak na rubu poraza

Tim igra kao u transu. Nije uticala serija Đoković na njega, uopšte. Novak ne pronalazi svoju igru i Tim vezuje tri poena, te dolazi do 40:15, a zatim drugim asom u setu do gema. Novak je na rubu poraza.

13:31

4:4 – Brejk Tima...

Izgriješio je Novak propisno u ovom gemu, ali ne treba oduzimati zasluge ni Timu... Novak je osvojio 6 poena više u četvrtom setu, ali je neriješeno.

13:25

4:3 – Smanjuje Tim zaostatak

Tim je, prema očekivanjima, prekinuo Novakov niz osvojenih poena. Imao je bivši šampion Rolan Garosa 15:30, ali je Tim odigrao dva solidna poena i došao do gem lopte, koju je iskoristio.

13:23

4:2 – Konačno potvrđen brejk

Novi besprekoran gem za Đokovića. Srpski teniser je u seriji od osam uzastopno osvojenih poena i hita ka petom setu.

13:19

3:2 – Besprijekoran gem, novi brejk Đokovića!

Nije Novak klonuo duhom! Odigrao je fenomenalno u prva tri poena ritern gema i došao do isto toliko brejk lopti. Tim je forhend ispucao u aut za novi brejk srpskog tenisera

13:16

2:2 – Nestvarna doza sreće za tima i ribrejk

Nije dugo trajala radost srpskog tenisera, jer je njegovom greškom Tim došao do dvije brejk lopte, ali ih je Novak spasao obe. Tim je došao do treće, a onda uz nestvarnu dozu sreće došao do ribrejka... Novaka je lopta od vrha mreže preskočila!



13:08

2:1 Brejk Đokovića

Dva odlična riterna donijela su Novaku 0:30. Imao je srpski teniser priliku da dođe do tri vezane brejk prilike, ali je Tim odigrao sjajno. Novi spektakularan poen pripao je, ovoga puta, Novaku, koji je poslije nadmudrivanja na mreži došao do brejk lopte! Nije ovoga puta mogao Tim da se izvuče i to je brejk!

13:02

0:1 Dobar početak za Tima

Ultraagresivni Tim nastavlja svojim stilom i pogađa par vinera za dobar početak četvrtog seta.

12:59

Novak dobio opomenu od sudije

Posle gubitka 3. seta Novak se požalio sudiji da ima malo više razumijevanja prilikom sata za servis. Dobio je opomenu od njega

12:57

5:7 – Đoković odigrao užasan gem za kraj trećeg seta!

Čim dobije kraću loptu – Tim napada. Na početku ovog gema dobio je dvije i iskoristio te prilike za 30:30. Tim pogađa, pa griješi i uglavnom on ditkira tempo poena. Novak je pogriješio dvaput zaredom i donio set loptu Timu, ali je Austrijanac istu lako prokockao. Pogodio je Novak bekhend iz skoka i došao do gem lopte, a onda odigrao katastrofalan servis-vole, te jedan jako loš forhend za novu set loptu za Austrijanca.

I nju je spasao srpski teniser – servisom, a Tim je poslije nove greške Đokovića došao do nove... Novak je nju spasao novim servisom, ali odigrao još dva loša poena i Timu pripada treći set.

12:43

5:6 – Đoković servira za ostanak u setu

Inteligentnim riternom Novak započinje gem sa 0:15, ali Tim uzvraća inteligentnim servisom. Tim osvaja poene prvo bekhendom, onda forhendom, a zatim Novak griješi. Austrijanac je obezbedio barem taj-brejk u trećem setu

12:40

5:5 Novo izjednačenje

Pogađa Novak, uz manje padove u poenima, i dolazi do izjednačenja. Tim je u oba gema danas morao da spasava brejk lopte...

12:35

4:5 – Mnogo, mnogo sreće za Austrijanca

I dalje vjetar jasno smeta igračima, ali to ne zaustavlja Novaka da dođe do 30:30 poslije fenomenalnog riterna. Tim je promašio forhend i nastavio sa lošom igrom za novu brejk loptu, a onda... Nestvaran poen! Poslije mnogo kvalitetnih udaraca, odmaganja i pomaganja vjetra, Novak je vratio dva smeča protivniku, a onda je Austrijanac polu-volej poslao na vrh mreže, a loptica se spustila u Novakovo polje... Nevjerovatno.

Tim je dobrim servisom spasao još jednu brejk loptu, a onda vezao par poena i došao do novog vođstva.

12:27

4:4 – Treći set na "nuli"!

Jedan od najljepših poena na meču, sa dosta nadmudrivanja na mreži, pripao je Timu za 30:30. Nesvakidašnjim servis-volejom Novak dolazi do gem lopte, a onda dobrim servisom i do gema!

12:23

12:21

3:4 – Ribrejk!

Dobar napad Tima, a onda dupla i neiznuđena za 15:30. Posle dobrog drop-šota Austrijanac ponovo griješi, za novu brejk loptu za Đokovića. Ovoga puta srpski teniser je koristi i dolazi do ribrejka!

12:17

2:4 – Dobri servisi i gem za Novaka

Dobri servisi su obilježili prvi gem na servisu za Novaka u nastavku. Vetar pomaže, odmaže... Sve u svemu lak gem.

12:15

1:4 – Tim potvrdio brejk i spasao brejk šansu

Nekoliko grešaka Tima donelo je Novaku brejk loptu. Austrijanac ju je spasao munjevitim forhendom poslije veoma dugog poena. Vjetar i dalje duva, možda malo slabije nego juče... Dominik vezuje još par dobrih poena i dolazi do potvrde jučerašnjeg brejka.