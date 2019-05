UŽIVO: Dupli brejk za Đokovića u drugom setu VIDEO

Novak je na startu seta bio siguran na svoj servis, potom napravio brejk u drugom gemu i te došao do 3-0.

Nakon uvodnog brejka teniseri su držali svoje servis gemove, pa je rezultat nakon sedam gemova bio 5-2 za Srbina.

Kolšrajber je sačuvao svoj servis za 5-3, ali Novak u narednom gemu koristi drugu set loptu na svoj servis i dolazi do prvog seta.

Na startu drugog seta, Novak odmah oduzima servis Kolšrajberu i vodi sa 1-0.

Đoković je u narednom gemu potvrdio brejk, te još jednom oduzeo servis svom protivniku i sada vodi sa 3-0.

Za oba tenisera je ovo drugi meč u srijedu, u kojoj se igrao dupli program.

#Djokovic and #Kohlshreiber are finally on court 💪 For sure this is going to have you on the edge of your seat 😎🔥#ibi19 #tennis @DjokerNole @Kohlscribbler pic.twitter.com/SSDXjdAVIk

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 16, 2019